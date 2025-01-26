فقدت خطيبها ليلة الزفاف.. فتاة تبكي أمام فستان أبيض بمشهد حزين

في مشهد حزين تصدر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وقفت فتاة تبكي أمام واجهة أحد المحلات التجارية التي تعرض فساتين الزفاف، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

إذ تسمرت الصبية أمام الفستان الأبيض، وراحت تردد بعض كلمات أغان تعبر عن حزنها، إثر فراقها عن خطيبها.

وراحت تردد قائلة “أنا وأنت بعدنا ليه”.. في مشهد لفت انتباه، أحد المارة الذي راح يصورها

https://twitter.com/i/status/1882881085488738446

فيما انتشر المقطع بين المصريين الذين راحوا يبحثون عن الفتاة التي أكد البعض أنها تعاني من اضطراب نفسي نتيجة تعرضها لصدمة كبيرة عقب وفاة خطيبها ليلة العرس.

كما تبين أنها تعرضت لصدمة كبيرة منذ 7 أشهر، بوفاة خطيبها يوم حفل الزفاف، حيث علمت قبل ساعات من الوصول إلى قاعة الفرح بوفاته.

فتعرضت لصدمة لم تتمكن من الخروج منها، وباتت تسير في الشوارع وتقف أمام محلات عرض الفساتين تغني دون الشعور بنفسها.

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