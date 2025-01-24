التهمتها كلابها.. حالة وفاة مأساوية لفتاة رومانية

في حادثة مأساوية بمدينة ترجو جيو الرومانية، توفيت أدريانا نياغو، البالغة من العمر 34 عاماً، وتم العثور على نصف جسدها وقد التهمته كلابها من فصيلة “البج”.

ظلت أدريانا مفقودة لمدة خمسة أيام دون أن يعرف أحد مصيرها، مما دفع عائلتها لإبلاغ السلطات.

على إثر ذلك، توجهت الشرطة وفرق الإطفاء إلى منزلها، حيث دخلوا غرفتها ليجدوا جثتها برفقة كلبيها.

وأفادت السلطات أن الفحص الأولي للجثة لم يكشف عن أي علامات للعنف، بينما تُجرى حالياً عملية تشريح الجثة في معهد الطب الشرعي في غورج لتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق.

وأكدت الشرطة أن التحقيق في الحادثة ما زال مستمراً، بينما تم نقل كلبي أدريانا إلى ملجأ الحيوانات من قبل موظفي البلدية.

الحادثة ليست الأولى من نوعها عالمياً، حيث تُظهر بعض الدراسات أن الكلاب، رغم طبيعتها الأليفة، قد تتصرف بطرق غير متوقعة، خاصة إذا كانت تعاني من الجوع أو الإجهاد. ومع ذلك فإن تحديد سبب الوفاة بدقة سيظل مفتاحاً لفهم ما حدث في منزل أدريانا.

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