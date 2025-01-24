تحذير: الفيلر لا يذوب بالكامل بل ينتشر ويتضاعف حجمه في الجسم

كشفت تقارير طبية حديثة أن حقن الفيلر، وخاصة تلك التي تعتمد على حمض الهيالورونيك، لا تختفي بشكل كامل من الجسم كما هو شائع، بل يمكن أن تنتشر إلى مناطق أخرى وتستمر لفترات أطول من المتوقع.

ووفقًا لأطباء متخصصين، فإن جزيئات حمض الهيالورونيك تمتلك خصائص محبة للماء، مما يؤدي إلى توسعها داخل الأنسجة، وبالتالي زيادة حجمها وانتشارها في مناطق متعددة من الجسم، بدلاً من ذوبانها بالكامل خلال فترة تتراوح بين عام إلى عامين كما يُعتقد.

وأشار الأطباء إلى أن فيلر حمض الهيالورونيك لا يعتبر مادة مؤقتة تماما، إذ يمكن أن يستمر تأثيره لفترات أطول بكثير مما هو متداول في الأوساط التجميلية، ما يستدعي الحذر عند استخدامه، خاصة في مناطق الوجه الحساسة.

هذه المعلومات تثير تساؤلات حول الممارسات التجميلية الشائعة، وتدعو إلى مراجعة الفحوصات الدورية لضمان عدم حدوث مضاعفات غير متوقعة نتيجة تراكم المادة في الجسم.

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