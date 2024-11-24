بعد الطلاق.. واندا تطلب مبلغا “خرافيا” من إيكاردي

طلبت عارضة الأزياء واندا نارا طليقة الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم فريق غلطة سراي التركي لكرة القدم الحصول على 32 مليون جنيه إسترليني تعويضا منه.

وذكرت صحيفة “فاناتك” التركية، في تقرير لها أن واندا نارا تريد من ماورو إيكاردي، الذي تقدر ثروته بـ66 مليون جنيه إسترليني، نصف المبلغ المذكور.

ويأتي هذا الطلب كجزء من تسوية الطلاق بينها وبين إيكاردي، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي سابقا.

وتسعي واندا للحصول على هذا المبلغ الضخم، كجزء من عملها سابقا كمديرة أعمال لإيكاردي ومفاوضاتها للأندية على عقوده الجديدة، بجانب رغبتها الحصول على نفقة لطفليهما.

ويأتي الانفصال بين إيكاردي وواندا نارا بعد زواج استمر لنحو 10 سنوات، وتبعت طلاق الفتاة صاحبة الأصول اللبنانية من الأرجنتيني الآخر ماكسي لوبيز لاعب سامبدوريا الإيطالي سابقا.

يذكر أن ماورو إيكاردي يعاني حاليا من تمزق في الرباط الصليبي للركبة تعرض لها خلال مباراة توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في 7 نوفمبر الجاري.

يذكر أن إيكاردي سجل 6 أهداف وصنع 2 آخرين في 14 مباراة بكافة البطولات على مدار الموسم الحالي مع الفريق التركي، و111 هدفا في 188 مباراة بكافة البطولات مع إنتر ميلان، خلال الفترة من 2013 إلى 2020، قبل أن يتحول إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ومنه إلى غلطة سراي.

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