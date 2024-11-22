“لابسة شرشف”… هكذا علّق المتابعين على اطلالة اليسا الاخيرة في مصر

تصدّرت الفنّانة اللّبنانية اليسا خانات البحث على مواقع التواصيل الاجتماعي بسبب اطلالتها الاخيرة في الحفل الّذي أحيته في مصر البارحة.

لم تكن اطلالة الفنانة اليسا، يوم أمس في حفل مصر، مجرّد اطلالة عابرة وحسب بل جعلتها عرضة لموجة من الانتقادات الساخرة واللّادعة.

والاطلالة عبارة عن فستان فسفوري قصير، مثير للجدل، مكشوف الصدر والأكتاف. وانتقد الجمهورهذا الفستان على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق البعض:”حضرتك اليسا هي دي النتيجة النهائية؟ أو ده مقلب؟ انتي بتمقلبينا؟ هو ده فستان؟، مستحيل يكون هيدا الفستان النهائي يلي لابسته اليسا بحفلها ب مصر.. مستحيل”!

وبلغ سعرالفستان نحو سعره 3.773 دولار، أي ما يساوي بالمصري نحو 186 ألف جنيه. أمّا عن بيت الأزياء الذي صمّم الفستان فهو بيت أزياء الإيطالي Alexander McQueen.

كما اعتبر البعض أنّ هذه الاطلالة خارجة عن معايير الذوق وفيها استهتار وعدم احترام للجمهور، مشبهين الفستان بـــ “الشرشف” و “الملفوفة”.

يُذكر أنّ الفنانة اليسا يُذكر أنّ اليسا كانت قد حضرت عرض أزياء المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب الذي أقيم الأسبوع الماضي في الرياض.

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