بفيديو من الإمارات.. رانيا يوسف تثير الجدل مجددا

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجدل بإعلانها عن عمل خاص بها من نوع آخر في الإمارات بجانب التمثيل.

وأعلنت رانيا يوسف عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي في أبو ظبي، وذلك بعدما اتجهت للغناء في الفترة الأخيرة، ودخلت عالم الكليبات لتصبح فنانة شاملة.

https://twitter.com/i/status/1857829202050830568

واعترض الجمهور على قرار رانيا يوسف، وطالبوها بالتركيز في التمثيل وترك الغناء والرقص، ولكنها رفضت وأعلنت عن تصوير اغنية جديدة، وافتتاح مدرسة الرقص في منتصف الشهر المقبل.

وظهرت رانيا في الفيديو وهي تدعو الجمهور لمشاركتها في افتتاح الكازينو، في منتصف شهر (كانون الاول) المقبل في مول “الريم” بأبو ظبي.

يذكر أن رانيا يوسف عادت إلى تصوير مشاهدها في مسلسل “روج أسود”، والذي كان قد توقف العمل فيه الفترة الماضية بسبب مشاركة أبطاله في “مهرجان الجونة السينمائي”.

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