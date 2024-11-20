سطرت مسيرة فنية “عريقة”.. محبو فيروز يحتفلون بعيدها الـ90

سطرت مسيرة فنية “عريقة”.. محبو فيروز يحتفلون بعيدها الـ 90

ككل عام، يحتفل محبو أيقونة الفن اللبناني ورمز وحدة اللبنانيين فيرون بذكرى ميلادها في تاريخ 21 نوفمبر.

وبتنشغل وسائل الإعلام اللبنانية والعربية وصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بهذه المناسبة كل عام، إذ تمثل فيروز بالنسبة للعديد من اللبنانيين وحتى العرب رمزا للزمن الجميل والعصر الذهبي.

وتشهد هذه الذكرى التي يحرص محبو الفنانة على الاحتفال بها، حضورا بارزا للسيرة الذاتية وأعمال فيروز الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان وسائر أنحاء العالم العربي، على الرغم من احتجابها بشكل شبه كامل منذ سنوات عن الأنظار.

90 عاما.. من هي فيروز؟

بدأت نهاد رزق وديع حداد الشهيرة باسم ميرون الغناء في عام 1940 عندما كانت تبلغ من العمر 6 سنوات، وانضمت الكورال الإذاعة اللبنانية آنذاك، لكن مسيرتها الحقيقية كفنانة بدأت عام 1952 عندما قدمت أغنيات من ألحان الموسيقار اللبناني عاصي الرحباني الذي تزوجته فيما بعد وأنجبت منه 4 أطفال.

ويحتفل محبو أيقونة الفن اللبناني بالذكرى الـ 90 لميلادها، وهي التي سطرت مسيرة فنية عريقة امتدت لأكثر من 60 عاما قدمت خلالها نحو 800 أغنية، لا يزال عشاق الفن القديم يرددونها حتى هذه الأيام.

والملفت هذا العام أيضا، أن محبي الفنانة استذكروا بشكل واسم أغانيها التي طبعت في ذاكرتهم عن فلسطين، خصوصا في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر فيها الوطن العربي وبالتحديد في لبنان وفلسطين.

*ما منفاوض على فيروز

إلى ذلك، تداول عشاق الفنانة من إعلاميين ومشاهير صورا ومقاطع فيديو لفيروز احتمالا بهذه المناسبة، وقال الإعلامي جورج صليبي في هذه المناسبة: “في مسيرتها الطويلة من غرفة البيت القديم في زقاق البلاط إلى أيقونة الغناء، الكثير من الضوء والفرح وأيضاً الكثير من الحزن والعلم، حملت نهاد في جسدها الصغير فيروز العظيمة بكل ما فيها من ألق ومن ألم وقلق، وأضحت رمزا وأيقونة”.

وكتب أحد الناشطين في منشور نال إعجاب الآلاف: “بعد عنا فيرون ما منفاوض عليها”.

* أبرز الأعمال الفنية لفيروز

-عام 1963: حكاية الإسوارة برنامج تلفزيوني غنائي.

-عام 1965 فيلم بياع الخواتم.

-عام 1966 ليالي السعد برنامج غنائي من إنتاج الأخوين الرحباني.

-عام 1967 فيلم سفر برلك.

-عام 1968 فيلم بنت الحارس.

-عام 1971: دفاتر الليل برنامج تلفزيوني غنائي لبناني قديم.

-مسرحية “بترا”.

-مسرحية “الليل وقنديل”.

-مسرحية “جسر القمر”.

-مسرحية “ميس الريم “.

-اغنية يا أنا.

-اغنية سألوني الناس.

-أغنية كيفك انت.

-أغنية قديش كان في ناس.

-أغنية يكتب اسمك.

-أغنية طلعنا على الضو.

-أغنية نحنا والقمر جبران.

-أغنية طير الوروار.

وقدمت فيروز الكثير من الأغاني الوطنية لوطنها لبنان وللعديد من الدول والمدن العربية، وفي عام 1964، زارت الفنانة القدس للمرة الأولى وسارت في شوارع المدينة، وغنت لفلسطين وكانت من أبرز أغانيها “القدس العتيقة”.

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