تحذير من حقنة فيلر تحول المرأة إلى “كائن غريب”

حذرت خبيرة التجميل الأمريكية مولي بيلي، من أن حقن الفيلر في منطقة معينة من الوجه قد يتسبب في تشويه الملامح وجعل المرأة تبدو كـ”كائن غريب”.

وأكدت أن الحقن التي تحتوي على جل طبي يحقن تحت الجلد، يمكن أن تكون فعالة في إزالة التجاعيد واستعادة حجم الوجه، لكن حقنها تحت عظام الخدين قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

وأوضحت الطبيبة المعاونة في مجال التجميل، في ولاية ميزوري، أن عظام الخدين لا تفقد كثيرا من حجمها مع تقدم العمر، بخلاف “تفاحتي الخدين” اللتين تفقدان الحجم بشكل أكبر مع مرور الوقت.

وأشارت إلى أن حقن الفيلر في هذه المنطقة، والمعروفة طبيا بالقوس الوجني، يجعل الوجه “يبدو أوسع” و”أكثر ذكورية”، ما يؤدي إلى تغيير الملامح بشكل ملحوظ.

وقالت بيلي: “عندما يتم حقن الفيلر في مناطق لا تعاني من فقدان الحجم الطبيعي، يصبح أكثر وضوحا ويغير ملامح الوجه بشكل أكبر”، مشيرة إلى أن كامبل ستظل بهذا الشكل “لبقية حياتها”.

كما أضافت أن من المشاكل الأخرى التي قد تحدث هي فقدان الحجم أسفل الخدين، ما قد يجعل تأثير الفيلر أكثر وضوحا.

وشددت بيلي، على أهمية استخدام الفيلر فقط لاستعادة الحجم في الوجه وليس لتحديد الملامح، داعية النساء إلى استخدام المكياج لتحديد ملامح الوجه بدلا من الفيلر.

وتابعت: “الفيلر في منتصف الوجه يمكن أن يكون داعما ويظل غير مرئي، لكن يجب استخدامه بحذر لتجنب التأثيرات غير المرغوب فيها”.

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