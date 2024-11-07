هالة سرحان تتهم رجل أعمال شهير بالتعدي على شقتها

قدمت الإعلامية، هالة سرحان بلاغا إلى قسم شرطة الجيزة ضد رجل أعمال شهير، ابن مالك العقار الذي تقطن به في شارع النيل، اتهمته بتحطيم زجاج غرفة نومها عن عمد.

وقالت محامية هالة سرحان، التي تقدمت بالبلاغ نيابة عنها، إن “المتهم ألقى “طوبة” من أعلى العقار، مما تسبب في تهشم الزجاج البانورامي لغرفة نومها”.

وتضمنت تفاصيل البلاغ أيضًا اتهامات أخرى، منها “السب والقذف، بالإضافة إلى اتهام الرجل بمضايقتها المتكررة، مدعيةً أن السبب يعود لرغبته في شراء شقتها، وهو ما دفعها إلى اتخاذ هذا الإجراء القانوني”.

تعود الواقعة إلى خلافات مستمرة بين الإعلامية ورجل الأعمال، الذي ورد أنه يسعى لشراء شقتها لأغراضه الخاصة، وهو ما قوبل برفض من جانبها، وفي تفاصيل المحضر المحرر، وأفادت هالة سرحان عبر وكيلتها القانونية أن “المتهم كان يتعمد مضايقتها بشكل مستمر، واعتبرت إلقاء “الطوبة” على زجاج غرفتها محاولة لتخويفها أو مضايقتها للضغط عليها لبيع الشقة”.

وقام قسم شرطة الجيزة بتسجيل محضر البلاغ، وبدأت بإجراء التحريات اللازمة، من ناحية أخرى، انتقل فريق من الأجهزة الأمنية لمعاينة موقع الحادثة وجمع الأدلة المتاحة لفحص صحة الادعاءات ومصدر الأضرار.

مع بداية التحقيقات، ظهرت معطيات جديدة من رئيس اتحاد الشاغلين بالعقار، الذي حرر محضر إثبات حالة يفيد بأن ما حدث لم يكن نتيجة اعتداء متعمد من المتهم. وأوضح في محضره أن “التهشيم الذي طال زجاج شقة الإعلامية هالة سرحان يعود في الواقع إلى أعمال ترميمات كانت تُجرى في الطابق 28 من المبنى، حيث تملك أحد البنوك شقة تخضع لأعمال صيانة شاملة، مشيرًا إلى أن قطعة من الخرسانة سقطت عرضيًا على نافذة غرفة الإعلامية وتسببت في تحطيمها، مؤكدًا أن الحادث عرضي، وليس له علاقة برجل الأعمال المتهم”.

رغم تسجيل رئيس اتحاد الشاغلين لهذه الشهادة التي تنفي شبهة تعمد الاعتداء على شقة الإعلامية، إلا أن البلاغ المُقدم من هالة سرحان ما زال قائمًا، حيث ستحقق النيابة العامة في جميع الجوانب للتأكد من صحة الاتهامات الموجهة، وتم تحرير المحضر الرسمي بالواقعة، ليبدأ بذلك المسار القانوني وتبدأ النيابة تحقيقاتها لاستجلاء ملابسات الحادث.

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