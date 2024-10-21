بريتني سبيرز تصدم معجبيها وتعلن زواجها “من نفسها”

فاجأت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، معجبيها بإعلانها “الزواج من نفسها”، وذلك بعد عام على طلاقها من عارض الأزياء الإيراني الأمريكي سام أصغري.

ونشرت نجمة البوب، البالغة من العمر 42 عاماً، مقطع فيديو عبر حسابها في “إنستغرام” مؤخراً، وهي ترتدي فستان زفاف من الحرير الأبيض مع برقع من الدانتيل. وبدلاً من الزواج برجل، فاجأت المغنية الشهيرة معجبيها بإعلانها زواجها من نفسها، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وقالت بريتني في تعليق أسفل الفيديو “اليوم الذي تزوجت فيه من نفسي.. أعيده لأنه قد يبدو محرجاً أو غبيّاً، لكنني أعتقد أنه أذكى شيء قمت به على الإطلاق”.

وأبدى معجبو بريتني سبيرز في مواقع التواصل الاجتماعي قلقهم الشديد على صحتها النفسية، موجهين لها النصيحة بمراجعة اختصاصيين، خصوصاً بعد مقاطع الفيديو “الغريبة” التي تواظب على مشاركتها في صفحاتها الرسمية.

وانتهت إجراءات طلاق بريتني سبيرز من عارض الأزياء الإيراني الأمريكي سام أصغري رسمياً في آيار/ مايو الماضي، عندما توصلا إلى تسوية.

وأثار أصغري شائعات حول مواعدته بعد أن شوهد في إحدى حدائق لوس أنجلوس مع امرأة شقراء في أيلول/ سبتمبر الماضي.

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