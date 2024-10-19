البيض المخفوق للرجيم

البيض المخفوق للرجيم … يعتبر البيض المخفوق وصفة فطور صحية رائعة لبدء اليوم. وسرّ الحصول على طبق البيض المخفوق الطري هو طهيه على نار هادئة وبطيئة، وللحصول على وجبة إفطار خفيفة مناسبة للرجيم وصحية وغنية بالبروتين، جربي معنا البيض المخفوق، وقدميه مع خبز الحبوب الكاملة والخضروات بحسب الرغبة.

وقت الطهى

10 دقيقة

يكفي ل

2 أشخاص

المقادير

– البيض : 4 حبات

– الفطر : 2 حبة (مقطع شرائح)

– ملح : حسب الرغبة

– فلفل أسود : حسب الرغبة

– حليب : ربع كوب (سائل وخالٍ من الدسم)

– زيت الزيتون : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

اخفقي حبات البيض في وعاء كبير مع إضافة الملح والفلفل الأسود والحليب، وامزجي الخليط حتى تتجانس جميع المكونات جيداً.

في مقلاة على نار متوسطة ضعي زيت الزيتون، وصبي خليط البيض والفطر المقطع وقلبي الخليط.

استمري في التقليب حتى تتأكدي من تمام التسوية بدرجة النضوج المفضلة.

قدمي البيض المخفوق ساخناً.

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