أكتوبر 19, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

لا يعلمن بإصابتهن .. الصحة العالمية : ملايين النساء يعانين متلازمة المبيض

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
اترك تعليق
0 مشاهدات

لا يعلمن بإصابتهن .. الصحة العالمية : ملايين النساء يعانين متلازمة المبيض

تشير التقديرات لدى منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يصل إلى 70% من الحالات غير مشخصة، ما يعني أن ملايين النساء قد لا يدركن أنهن مصابات بـ متلازمة المبيض.
وتميل متلازمة المبيض إلى أن تكون وراثية، لكن أعراضها وتأثيرها يمكن أن تختلف عبر المجموعات العرقية المختلفة.
ويمكن أن تختلف أعراض متلازمة تكيس المبيض على نطاق واسع بين الأفراد، ولكن هناك بعض المؤشرات الرئيسية التي يجب الانتباه إليها وتشمل :
أعراضها دورة شهرية غير منتظمة أو عدم وجود دورة شهرية على الإطلاق وصعوبة الحمل نتيجة للإباضة غير المنتظمة ونمو الشعر الزائد (فرط الشعر)، عادة على الوجه أو الصدر أو الظهر أو الأرداف وزيادة الوزن وتساقط الشعر وترقق الشعر من الرأس.

facebookShare on Facebook
Post Views: 7

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi