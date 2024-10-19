لا يعلمن بإصابتهن .. الصحة العالمية : ملايين النساء يعانين متلازمة المبيض

تشير التقديرات لدى منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يصل إلى 70% من الحالات غير مشخصة، ما يعني أن ملايين النساء قد لا يدركن أنهن مصابات بـ متلازمة المبيض.

وتميل متلازمة المبيض إلى أن تكون وراثية، لكن أعراضها وتأثيرها يمكن أن تختلف عبر المجموعات العرقية المختلفة.

ويمكن أن تختلف أعراض متلازمة تكيس المبيض على نطاق واسع بين الأفراد، ولكن هناك بعض المؤشرات الرئيسية التي يجب الانتباه إليها وتشمل :

أعراضها دورة شهرية غير منتظمة أو عدم وجود دورة شهرية على الإطلاق وصعوبة الحمل نتيجة للإباضة غير المنتظمة ونمو الشعر الزائد (فرط الشعر)، عادة على الوجه أو الصدر أو الظهر أو الأرداف وزيادة الوزن وتساقط الشعر وترقق الشعر من الرأس.

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