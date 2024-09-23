رانيا يوسف تعلق على منع فيلم “التاروت” من العرض

أكدت الفنانة المصرية رانيا يوسف أن العمل الذي تشارك في بطولته سيُعرض في موعده المحدد، بموسم رأس السنة المقبل.

وقالت رانيا يوسف في حديث لاحد البرامج التلفزيونية: “ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي من انتقادات للفيلم، مؤكدة أن العمل مجاز رقابيًّا منذ سنتين، ولا يحتوي على أي مشهد “جريء”.

وسخرت الفنانة المصرية من الحديث عن وجود مشاهد صادمة بين إحدى البطلات والكلب، مشيرة إلى أن “أحد معدي البرامج التلفزيونية يستهدفها بالشائعات نتيجة رفضها الظهور في برنامجه”.

وشاركت رانيا عبر صفحتها على “إنستغرام” بيانًا للشركة المنتجة للفيلم ينفي وجود مشاهد تتعلق بالخيانة الزوجية مع الكلب، مؤكدًا أنها “مجرد محاولات لتشويه سمعة العمل”.

وأثار فيلم “التاروت” الذي تلعب بطولته سمية الخشاب ورانيا يوسف ومي سليم جدلًا واسعًا، عقب ما أشيع حول إصدار الرقابة على المُصنفات الفنية بمصر قرارًا بمنعه وعدم إجازة عرضه، إلى جانب تطرقه للكثير من العلاقات العاطفية “السامة والجدلية”، وهو ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لشن هجوم عنيف على الفيلم وبطلاته، حتى قبل أن يخرج إلى النور.

وتحمل أحداث فيلم “التاروت” الكثير من الجدل، إذ تدور القصة حول 3 نساء، لكل مُنهن قصة ترتبط بأوراق التاروت، وتدفعهن للتورط في الكثير من الأزمات، مع طرح الكثير من الأفكار الجدلية عن العلاقات العاطفية.

وسبق أن قال مصدر من الرقابة على المُصنفات الفنية، لـ”إرم نيوز” إن فيلم “التاروت” واجه طلبات مُتكررة من الرقابة بإجراء تعديلات على القصة التي وصفها بـ “الجريئة” و”الجدلية”.

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