بعد 30 عاماً.. بطلة مسلسل “فريندز” تستعيد ذكرياتها: الوقت مضى سريعاً

بعد مرور 30 عاما، على عرض أولى حلقات مسلسل “فريندز Friends”، عبرت بطلة المسلسل كورتني كوكس (مونيكا) عن دهشتها لمرور الزمن بهذه السرعة، وأشارت إلى صعوبة إعادة خلق السحر الأصلي للعمل بسبب تميزه.

ذكرى مسلسل Friends الـ 30

في حوار لمجلة بيبول، عن مرور الذكرى السنوية الثلاثين لمسلسل “فريندز”، تحدثت كورتني كوكس عن تجربتها مع المسلسل، وقدرته على الصمود واستمرار شعبيته رغم مرور ثلاثة عقود “هذا العرض مذهل، الشخصيات رائعة، والكُتاب كانوا الأفضل في العالم، أنا محظوظة لأنه استمر عبر الأجيال”.

كان العرض الأول لـ “فريندز” على شبكة NBC في 22 سبتمبر 1994، واستمر لعشرة مواسم متتالية حتى آخر عرض في 6 مايو 2006، وكان يدور حول 6 أصدقاء يعيشون معا في مدينة نيويورك وباختلاف أفكارهم وثقافتهم استطاعوا أن يخلقوا تواصل بينهم.

قام ببطولته كوتني كوكس (مونيكا)، جينيفر انيستون (رايتشل)، ليزا كودرو (فيبي)، مات لوبلانك (جوي)، ديفيد شويمر (روس)، وماثيو بيري (تشاندلر) الذي توفي في 28 أكتوبر 2023.

مونكا حية

ومثل أحداث المسلسل، التي ما زال المشاهدون على اختلاف الجيل والعمر متأثرين بها، وكذلك متفاعلين مع الأبطال ويفضلون أحدهم عن الآخر، استطاعت شخصية مونيكا جيلر المهووسة بالنظافة (وتؤدي كورتني كوكس شخصيتها في المسلسل) أن تكتسب شعبية وتاثير في الثقافة.

عبرت كوكس عن هذا التأثر “مونيكا حية، وصحتها جيدة” مازحة على مدى تعلق المشاهدين ببطلة مسلسل Friends، الذي لم تقم كوكس بمشاهدة حلقاته منذ فترة طويلة، ولكنها إذا صادفت إحداها لا تتمكن من استكمالها، بسبب ذكرياتها مع المسلسل وأبطاله

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