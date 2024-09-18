فيديو لشاكيرا تنسحب غاضبة.. صوروا ما تحت تنورتها على المسرح

في مشهد صادم، ظهر أحد المعجبين بالمغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا، يصورها على ما يبدو من تحت تنورتها وهي تغني على المسرح.

Alors qu'elle donnait un concert lors d'une soirée, Shakira s'est vue prendre une décision radicale à cause d'un spectateur qui filmait… sous sa jupe ! 😱 Un comportement inacceptable, la poussant à écourter sa prestation en quittant la scène immédiatement. 👊 pic.twitter.com/T1F6ET6X2r — Fun Radio France (@funradio_fr) September 16, 2024

ما دفع النجمة البالغة من العمر 47 عاماً إلا التوقف لبرهة عن الغناء ونهره، ماسكة تنورتها بكلتا يديها، لتعود وتكمل وصلتها الراقصة على إيقاع أغنيتها الجديدة Soltera، على خشبة المسرح في مهرجان ميامي لايف.

إلا أن بعض المعجبين واصل على ما يبدو تصرفاته المشينة، فما كان منها إلا أن انسحبت غاضبة، تاركة المسرح.

فيما أثارت تلك التصرفات المهينة موجة انتقادات من معجبي المغنية عبر الإنترنت التصوير. وأعرف الكثيرون عن شعورهم بالاشمئزاز من هذا التصرف.

كما شدد الكثيرون على أن الفنانين يستحقون الاحترام والخصوصية، سواء على المسرح أو خارجه.

يشار إلى أن شاكيرا التي انفصلت عن زوجها لاعب كرة القدم الشهير جيرارد بيكيه (37 عاما) ووالد طفليها ميلان (11 عاما) وساشا (9 سنوات) قبل سنتين، ألمحت في يونيو الماضي إلى أنها باتت منفتحة على الارتباط مجددا.

وكان انفصال النجمين وقع بعد سنوات من الارتباط، وإثر إشاعات عن أن جيرارد خان شاكيرا مع صديقته الحالية كلارا تشيا، 26 عامًا، والتي ينوي الزواج بها على ما يبدو.

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