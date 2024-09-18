فنانة كويتية تفاجئ جمهورها بخبر زفافها على الهواء

فاجأت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي، جمهورها بإعلان زواجها مجدداً من خلال تعليق عبر إنستجرام.

وحرصت الفنانة الكويتية، على الردّ على تعليق من متابعة كتبت لها، “مبروك الزواج فطومتنا”، لتردّ عليها بتعليق يؤكد خبر زواجها، وكتبت “الله يبارك فيك يا عمري”، وهو ما شكل مفاجأة للمتابعين الذين تساءلوا عن سبب السرية وإخفاء الأمر.

بدورها أعادت الاعلامية مي العيدان نشر التعليق مع صورة لفاطمة في الخلفية، وأرفقت المنشور بتعليق كتبت فيه: “إذا الخبر صحيح الف مبروك والفال لكل العزابية”.

ولم تعلن الاعلامية الكويتية عن أي معلومات مؤكدة ورفضت الكشف عن إسم وهوية العريس واكتفت بالردّ على أسئلة متابعيها بالقول: “ما مهم من يكون العريس، المهم انها مرتاحة وفاطمة على الصعيد الشخصي انسانة جيدة.

ممكن اختلف معاها بدور قدمته أو بعمل ما لكن كانسانة هي بنت ناس ومحترمة”.

ويبدو أن فاطمة الصفي تختار إبقاء تفاصيل زواجها وهوية زوجها طي الكتمان. ويعتبر هذا الزواج الثاني للفنانة الخليجية، حيث سبق وأن ارتبطت بالمخرج سامي بلال، زميلها في المعهد، ولكن العلاقة انتهت بالطلاق بعد خمس سنوات من الزواج.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية