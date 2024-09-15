إعلامية كويتية لرونالدو: انت الخسران وليس العراقيون

خاطبت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، قائد فريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو بعد قراره بعدم المجيء للعراق ومشاركة فريقه في المباراة التي ستجمعه مع فرقي الشرطة على ملعب المدينة ببغداد يوم غد الاثنين.

وقالت السعيد في منشور لها على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، “رونالدو‬ لو جئت للعراق‬ كنت ستجد المحبة والتقدير.. ولكن انت الخسران وليس العراقيون”.

وأضافت ان “رونالدو خسر مناظر حب شعبية لن يراها في حياته”، مشيرة الى ان “الشعب العراقي الذي تمارض ‫رونالدو‬ لخوفه من زيارته، كان سيمنحه مشاهد حب ستعجز عينه عن رؤيتها في بلد آخر غير ‫العراق‬ لانها صفه يتميز فيها العراقيين‬ بحبهم للضيف واحتفائهم فيه وتقديرهم له لا يوازيه حب في العالم حقيقة”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية