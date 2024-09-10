سبتمبر 10, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

أغرب عملية سرقة.. سيدة تغافل صاحب محل مجوهرات وتبتلع خاتما

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فى :شؤون المرأة
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أغرب عملية سرقة.. سيدة تغافل صاحب محل مجوهرات وتبتلع خاتما

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بين لحظة قيام سيدة في لبنان بسرقة خاتم من محل مجوهرات بطريقة غريبة.
ويبدو أن السيدة كانت بصدد اختيار خاتم، حيث جلب لها صاحب المحل لوحة عرض تتضمن مجموعة منها، لتقوم بتجربة أكثر من واحد.

ورصدت كاميرا المراقبة المعلقة في المتجر السيدة وهي تغافل البائع وتضع خاتما في فمها بسرعة، ثم ترتب لوحة العرض حتى لا تثير الشكوك، وتسرق خاتما ثانيا، في يدها بطريقة احترافية.

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