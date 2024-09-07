جنيفر لوبيز تخطف الأنظار في مهرجان “تورونتو” مع فيلمها “أنستوبابل”

خطفت جنيفر لوبيز الأضواء، الجمعة، أثناء مشاركتها في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي للترويج لفيلم عن المسيرة اللافتة لمصارع مبتور الساق يتخطى نفسه لتحقيق الانتصارات الرياضية.

في فيلم “أنستوبابل” (“Unstoppable”)، تؤدي الممثلة والمغنية والراقصة البالغة 55 عاماً دور والدة مصارع يجسده على الشاشة جاريل جيروم، يتمكن من بلوغ مستوى أكاديمي عال رغم ولادته من دون ساق يمنى.

وقالت لوبيز للصحافيين: “عندما قرأت السيناريو، مثل نساء أخريات كثيرات، وجدت نفسي في هذه الحياة المليئة بالعوائق”، مضيفة: “إنها قصة شخصيات (أميركية) لاتينية ملهمة جداً.. لقد أثّر فيّ ذلك حقاً”.

وكان ظهورها على السجادة الحمراء في أكبر مهرجان سينمائي في أميركا الشمالية أول إطلالة علنية لها منذ إعلان طلاقها من الممثل بن أفليك الذي شارك في إنتاج الفيلم مع صديقه مات دايمن، لكنه لم يكن حاضراً الجمعة في تورونتو.

الفيلم مقتبس من القصة الحقيقية لأنطوني روبلز، الذي أصبح بطلاً جامعياً في المصارعة الحرة في الولايات المتحدة عام 2011 في فئة الأشخاص دون 57 كيلوغراماً. وقد حظي الرياضي الذي حل في مشاهد مكان الممثل جاريل جيروم وشارك في إنتاج الفيلم، بترحيب حار بعد العرض مساء الجمعة.

يعود مهرجان تورونتو السينمائي الدولي هذا العام بكامل سحره، بعدما فقد جزءاً كبيراً من بريقه العام الماضي بسبب إضراب الممثلين وكتّاب السيناريو في هوليوود.

بالإضافة إلى جنيفر لوبيز، ستشهد السجادة الحمراء خلال الأيام المقبلة مرور عدد من نجمات العالم.

ومن المتوقع أيضاً أن يحضر على السجادة الحمراء للمهرجان كل من أنجلينا جولي وسلمى حايك وكايت بلانشيت ونيكول كيدمان قبل اختتام فعالياته في 15 أيلول الجاري، إضافة إلى إلتون جون وبروس سبرينغستين اللذين يشاركان أيضاً لمناسبة عرض فيلمين وثائقيين عن مسيرتهما المهنية الحافلة بالنجاحات.

وبالإضافة إلى فيلم “أنستوبابل”، شهد اليوم الثاني من المهرجان عرض أحدث أعمال المخرجة جيا كوبولا “ذي لاست شوغيرل”، في هذا الحدث السينمائي العالمي الذي يعرض أفلاماً مرشحة من النقاد لنيل جوائز أوسكار فضلاً عن أعمال كوميدية عائلية وأفلام وثائقية.

وتشارك في فيلم المخرجة جيا كوبولا (37 عاما)، حفيدة المخرج الشهير فرانسيس فورد كوبولا وقريبة المخرجين صوفيا ورومان كوبولا، النجمة باميلا أندرسون التي تؤدي دور راقصة مخضرمة يُلغى عرضها في لاس فيغاس فجأة.

وقالت باميلا أندرسون بعد عرض الفيلم “أعتقد أنني كنت أستعد لهذا الدور طوال حياتي”.

في هذا الفيلم، تحاول جيا كوبولا أن تُظهر ما يحدث وراء الكواليس في لاس فيغاس، “مدينة الخطيئة”، مبرزة ما يحصل عندما تخفت الأضواء بعدما يتخلص القائمون على صناعة الترفيه من نجومها إثر انتفاء الحاجة إليهم.

وفي المجمل، من المقرر عرض 278 فيلما في المهرجان الذي تستضيفه أكبر مدينة كندية.

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