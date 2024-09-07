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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

بالفيديو.. سيدة تطلق النار على رجل في مقهى بإسطنبول

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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بالفيديو.. سيدة تطلق النار على رجل في مقهى بإسطنبول

نشرت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، مقطع فيديو لسيدة وهي تطلق النار على رجل كان يجلس في مقهى في مدينة إسطنبول.

ووفقا لوكالة IHA التركية، وقع الحادث في مقهى بمنطقة جيفتليك، وقد وثقت كاميرا المقهى الواقعة التي أسفرت عن إصابة الرجل بجروح عديدة.

وأشارت الوكالة، إلى أن السيدة أقدمت على إطلاق النار بعد أن قام الرجل بفضح علاقتها الغرامية وإبلاغ زوجها بتفاصيل خيانتها، وذلك بحسب التحقيقات الرسمية.

وبحسب وسائل إعلام تركية، أطلقت السيدة 7 رصاصات من مسدسها، أصابت 3 منها الرجل الذي كان جالسا في المقهى برفقة شخص آخر.

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