“نحافة أم شيخوخة؟”.. عروق يدي أنجلينا جولي تثير جدلاً في التواصل

تصدرت صور النجمة العالمية أنجلينا جولي، أخبار الصحف العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي في كل مكان، إلا أن بروز وانتفاخ عروق يديها كان لافتاً بشكل كبير، خلال حضورها فعاليات “مهرجان فينيسيا السينمائي 2024”.

وأثارت صور يدي الممثلة الشهيرة التساؤلات عن السبب وراء انتفاخ عروق يديها، وما إذا كان أمرًا طبيعيًّا، أم بسبب نحافتها أو تقدمها بالعمر أو إصابتها بمرض ما.

وعلق كثيرون على أن نحافة جولي وراء بروز عروقها بشكل لافت، فيما اعتبر آخرون أنها “جميلة بكل حالاتها”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر النجمة العالمية بعروق بارزة، إذ سبق وتحدثت مواقع عالمية، قبل نحو 10 سنوات عن ذلك. ففي عام 2017، تحدثت جرّاحة الأوعية الدموية، الدكتورة لاريس ك. لي لموقع Hollywood Life، عن أن نحافة أنجلينا جولي هي السبب الرئيس لبروز عروق جسمها.

وتعتبر حالة بروز أو انتفاخ عروق اليدين عند النساء أو الرجال، حالة طبيعية في الغالب، ولها عدة أسباب صحية بحسب موقع “Healthline” الطبي:

– انخفاض دهون الجسم، والذي يؤدي بدوره إلى بروز الأوردة والشرايين.

– التقدم في السن، يؤثر في مرونة الجلد، ما يجعله أكثر رقة، كما أن ضعف الصمامات، قد يسبب تجمع الدم في الأوردة مدة أطول، هذا يسبب انتفاخ العروق.

– العوامل الوراثية، في حال كان لدى الشخص، أقارب يعانون الأوردة المنتفخة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية