الكشف عن سبب رفض ليلى علوي تصوير مشهد جريء مع هشام سليم

كشف المخرج المصري مجدي أحمد علي سبب رفض الفنانة ليلى علوي تقديم مشهد جريء أمام الفنان هشام سليم في فيلم “يا دنيا يا غرامي” رغم اتفاقهما عليه.

وقال المخرج مجدي أحمد علي خلال حلوله ضيفا على برنامج “مصر جديدة” أنه كان هناك مشهداً حميمياً ضمن أحداث فيلم “يا دنيا يا غرامي” بين ليلى علوي وهشام سليم، وهو مشهد “الدُخلة”، وفوجئت يوم التصوير بليلى علوي تقول لي “أنا مش هاقدر أصور المشهد”.

وأوضح المخرج قائلاً: “قالتلي انا مش معترضة على المبدأ، لكن أنا متربية مع هشام وهو زي أخويا، وزوجته صديقتي، وبعد كلامها زعلت وقلت لها انتم قريتوا السيناريو ووافقتوا عليه، وفركشت التصوير وكلمت رأفت الميهي فقال لي ماليش دعوة اتصرف”.

وأكد مجدي أحمد علي انه تم التوصل لحل مع ليلى علوى بسهولة، وتفهمت موقفها، واليوم التالي صورنا المشهد بشكل مختلف، الذي رآه الجمهور في الفيلم، وأرى أنه من حيث التنسيق خرج أفضل من المشهد الأساسي الذي تم تعديله.

فيلم “يا دنيا يا غرامي” بطولة: “ليلى علوي، وهشام سليم، وإلهام شاهين، وهالة صدقي”، قصة وسيناريو محمد حلمي هلال، إخراج مجدي محمد علي، وإنتاج رأفت الميهي، إنتاج عام 1995.

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