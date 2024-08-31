اضطراب مزمن يصيب النساء في هذا الوقت

كشفت دراسة جديدة عن اضطراب مزمن قد يصيب النساء في السنوات التي تسبق انقطاع الطمث.

وفحص الباحثون بيانات 128294 امرأة في المملكة المتحدة، في السنوات الأربع قبل انقطاع الطمث لديهن.

وكشف التحليل عن زيادة بنسبة 112% في الاضطراب ثنائي القطب أثناء فترة ما قبل انقطاع الطمث، في حين زاد ظهور اضطراب الاكتئاب الشديد بنسبة 30%.

ويحدث انقطاع الطمث عندما تعاني المرأة من أعراض الحالة، مثل القلق وتقلبات المزاج وضبابية الدماغ، ولكن لا تزال لديها فترة الحيض.

وقالت رئيسة الدراسة، أريانا دي فلوريو، من جامعة كارديف: “أثناء فترة ما قبل انقطاع الطمث، تصاب حوالي 80% من النساء بأعراض معينة، لكن التأثير على ظهور المرض العقلي الشديد غير معروف. في عيادتي، وجدت أن بعض النساء، اللواتي عشن سابقا حياة بدون أي خبرة في مشاكل الصحة العقلية الشديدة، أصبن بمرض عقلي شديد في وقت انقطاع الطمث. أشعر بالواجب تجاه النساء اللواتي أعمل معهن، وأردت أن أقدم لهن وللنساء الأخريات الإجابات عن سبب حدوث هذا الأمر الرهيب”.

وأضافت: “إن مثل هذه الدراسة أمر حيوي، حيث تمر النساء بهذه التغييرات العميقة في حياتهن وأجسادهن، ويشعرن بخيبة الأمل حاليا بسبب الافتقار إلى الفهم التفصيلي لهذه التغييرات. تمكنا من توسيع معرفتنا بالتغيرات في الصحة العقلية المرتبطة بانقطاع الطمث، والتي يمكن أن تساعد في تقديم تفسيرات وتشخيصات هامة”.

يذكر أن الدراسة، التي أجريت بالتعاون مع مؤسسة Bipolar UK الخيرية وUK Biobank (البنك الحيوي البريطاني)، ركزت على تجارب البداية الأولى للاضطرابات النفسية أثناء انقطاع الطمث، ولم تبحث في الروابط مع تكرار الاضطرابات النفسية الموجودة مسبقا.

وقالت منظمة Bipolar UK إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث الذي يركز على النساء، اللاتي لديهن تاريخ سابق من المرض العقلي.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية