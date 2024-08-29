4 صفات عليك التحلي بها لكي تصبح مليونيرا

كشفت المستثمرة الأميركية والمليونيرة العصامية كوري أرنولد عن أربع صفات يتحلى بها المليونيرات، داعية الأشخاص لجعل هذه الصفات جزءا من شخصيتهم كي يصبحوا أثرياء.

وقالت المستثمرة الأميركية في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، “لتصبح مليونيرا لا تحتاج إلى أن تكون مشهورا، ولا تحتاج إلى أن تكون ذكيا بشكل مفرط، ولا تحتاج إلى أن تكون ثريا في الأصل”، معقبة “ما عليك سوى هذه الصفات الأربع”.

4 صفات يتحلى بها المليونيرات

وأضافت أرنولد أن أولى هذه الصفات هي “الاستمرارية، فلا يحدث شيء بين عشية وضحاها، ولا يحدث شيء باندفاعة واحدة مكثفة من الطاقة”، موضحة “تحدث أشياء كبيرة بمرور الوقت عندما تعمل في الاتجاه نفسه”.

ثاني الصفات وفقا لأرنولد هي “الصبر، فخطط الثراء السريع لا تنجح أبدا، ولا تتسرع في القيام بشيء ما لأن شخصا ما يعدك بعائدات كبيرة”، مضيفة “ابدأ ببطء، كن مثل السلحفاة، ضع خطة ونفذها”.

وأوضحت المستثمرة الأميركية أن ثالث الصفات هي “الجد والعمل، فلا يحدث شيء دون عمل، لا تحتاج إلى الكثير من الموهبة لتصبح مليونيرا لكن يجب أن تبذل الكثير من الجهد”.

آخر الصفات بحسب أرنولد هي “الانضباط، فلقد حان الوقت للتوقف عن العيش على الدوبامين واتخاذ خيارات ناضجة، ما يبدو ممتعا في اللحظة الحالية لن يوصلك إلى حيث تريد أن تذهب، وهو أن تصبح مليونيرا”.

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