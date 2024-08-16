بعد إلغاء حفلاتها بفيينا.. تايلور سويفت تشعل مسرح ويمبلي

أحيت المغنية الأميركية تايلو سويفت ليلة موسيقية في لندن، مساء الخميس، بعد أن ألغيت ثلاث حفلات لها في العاصمة النمساوية فيينا خوفا من مخطط إرهابي لتنظيم داعش.

وعادت تايلور لجولتها الموسيقية التاريخية “إراز تور” في لندن برفقة المغني والمؤلف الموسيقي البريطاني إيد شيران، بحسب ما أفادت أسوشيتد برس.

ومرت سويفت بأسابيع عصيبة خاصة بعد وفاة ثلاث فتيات في ساوثبورت، شمالي إنجلترا، الذين قتلهم مهاجم في أحد فصول الرقص على وقع أغنيات سويفت.

وأطل الخوف مجددا بعد إفشال خطة لمهاجمة موقع حفلها في النمسا، حيث اعتقلت الشرطة ثلاثة متطرفين يعتنقون فكر تنظيم داعش.

تم إلغاء العروض التي كانت مقررة في أغسطس في فيينا، ما يجعل حفل ويمبلي يوم الخميس عودة لجولة “إراز تور” للمسرح.

وما زالت أمام تايلور سويفت أربع حفلات في ملعب ويمبلي، في تواجد قياسي من حيث المدة الزمنية لها في مكان واحد قبل أن تكمل المرحلة الأوروبية من جولة إراز تور، ثم تستأنف الجولة مرة أخرى في تورنتو في نوفمبر.

وبحسب موقع بولستار الإلكتروني الذي يجمع البيانات الخاصة بالحفلات الموسيقية الحية، فقد حققت الجولة أكثر من مليار دولار من مبيعات التذاكر العام الماضي.

ومن المتوقع أن تدفع الجولة هذا الرقم القياسي إلى أكثر من ملياري دولار قبل أن تنتهي في وقت لاحق من العام الجاري في إنديانابوليس.

كانت وزارة الداخلية النمساوية قد قالت، الجمعة الماضية، إن السلطات ألقت القبض على مشتبه به ثالث في فيينا فيما يتعلق بمخطط لهجوم على حفل لنجمة موسيقى البوب تيلور سويفت في العاصمة النمساوية.

وذكرت الوزارة أنه يُعتقد أن المشتبه به الثالث، وهو عراقي عمره 18 عاما، ينتمي إلى نفس دائرة المشتبه به الرئيسي وهو نمساوي عمره 19 عاما ترجع أصوله إلى مقدونيا الشمالية.

وأضافت الوزارة أنه سيتم استجواب المزيد من المشتبه بهم وتفتيش ممتلكات مع مواصلة التحقيقات بشأن المخطط.

وكان المشتبه به، الذي يدين بالولاء لتنظيم داعش، يخطط لتنفيذ هجوم يسفر عن سقوط قتلى بين ما يقدر بنحو 20 ألف شخص من جمهور تايلور سويفت كانوا سيتجمعون خارج ملعب إرنست هابل في فيينا.

وتقرر في وقت متأخر من الأربعاء إلغاء جميع حفلات نجمة البوب ​​الأميركية في فيينا والتي كانت ستقام أيام الخميس والجمعة والسبت، بسبب مخاوف أمنية.

وقبضت السلطات على نمساويين آخرين (17 و15 عاما) الأربعاء على خلفية مخطط الهجوم.

وذكرت صحيفة كورير، الجمعة، أنه تم إطلاق سراح الفتى الأصغر سنا والتعامل معه على أنه شاهد.

كما أشارت الصحيفة إلى أن المشتبه به العراقي بايع داعش في السادس من أغسطس، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان له أي صلة بمخطط الهجوم.

وذكرت تقارير أن السلطات النمساوية تلقت معلومات من المخابرات الأميركية عن التهديد المتعلق بحفل سويفت، إذ لا يسمح القانون النمساوي بمراقبة تطبيقات التراسل التي استخدمها المشتبه بهم للتواصل.

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