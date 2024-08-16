(بالصور) أم لثلاثة أطفال تحصد لقب “ملكة جمال روسيا 2024” للمتزوجات

فازت ليودميلا روجنيفا في مسابقة “ملكة جمال روسيا 2024” للمتزوجات، وهي أم لثلاثة أطفال من بطرسبورغ.

وذكرت مصادر اعلام روسية، ان الفائزة تبلغ من العمر 40 عاما، ولديها ثلاثة أطفال. وولدت في جمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفياتية حيث أمضت طفولتها، وتخرجت من المدرسة الثانوية في منطقة القوقاز الروسية، والتحقت بجامعة بطرسبورغ للتقنيات الصناعية والتصميم.

وفازت بالجائزة الثانية في المسابقة وبلقب “روسيا غلوب” داريا زاخاروفا البالغة من العمر 35 عاما من مدينة نيجني نوفغورود الروسية.

وستمثل روجنيفا روسيا من بين 80 دولة حول العالم في مسابقة “ملكة جمال الكرة الأرضية 2024”.

وكانت إيفجينيا موروزوفا من بسكوف الوصيفة الأولى لملكة جمال روسيا، والوصية الثانية هي غالينا باشكوفا من ستافروبول. كما تم منح كريستينا فولسكايا من سامارا لقب “ملكة الجمال الكلاسيكية”.

يذكر أن الدور النهائي لمسابقة الجمال الوطنية السادسة والعشرين للنساء المتزوجات “ملكة جمال روسيا 2024” أقيم في قاعة الحفلات الموسيقية الكبيرة بمركز الفولكلور في موسكو. وسجلت المسابقة هذا العام رقما قياسيا لعدد الأمهات اللاتي لديهن العديد من الأطفال: من بين 39 متأهلة للتصفيات النهائية من جميع أنحاء البلاد، كانت 13 منهن لديهن العديد من الأطفال.

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