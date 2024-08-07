الجميلة لوانا ألونسو ترد على مزاعم إبعادها من أولمبياد باريس

أثارت نجمة السباحة الباراغويانية لوانا ألونسو Luana Alonso الجدل، خلال الفترة الماضية، بعد الأخبار التي ترددت حول طردها من القرية الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تدور الألعاب الأولمبية والتي تتواصل حتى يوم 11 آب/ أغسطس الحالي، وذلك من قبل اللجنة الأولمبية الباراغويانية، بسبب خروجها من القرية، والصور التي نشرتها في ديزني لاند.



مزاعم سلوك غير مهني

يُفهم أن السباحة البالغة من العمر 20 عامًا قد غادرت العاصمة الفرنسية بعد أن تم تعليقها من القرية الأولمبية بسبب سلوكها غير المهني. جاءت مغادرتها بعد فترة وجيزة من فشلها في التأهل لنصف نهائي سباق 100 متر فراشة للسيدات الأسبوع الماضي، وقبل وقت قصير من إعلانها اعتزالها المبكر من الرياضة.

نفي الشائعات عبر إنستغرام

ونفت ألونسو اليوم الثلاثاء، من خلال ستوري على حسابها الرسمي في موقع إنستغرام، والذي يتابعه أكثر من 700 ألف معجب، هذه الأخبار، إذ كتبت: “أردت فقط أن أوضح أنني لم أُطرد من أي مكان، يُرجى التوقف عن نشر معلوماتٍ كاذبة، لا أريد الإدلاء بأي تصريحات، ولكني لن أدع الأكاذيب تؤثر علي أيضًا”. ويفترض أن يبقى جميع الرياضيين بعد نهاية الألعاب في القرية الأولمبية، حيث يشاركون في حفل الختام، وكذلك الحفلات التي تقام في المدينة المستضيفة، لكن الغموض لا يزال يحوم حول السبّاحة المثيرة للجدل، والمعروفة بكنية ملكة جمال السباحة العالمية.

فشل التأهل وادعاءات السلوك غير اللائق

السباحة لم تتمكن من التأهل لنصف النهائي بعد أن حلّت في المركز السادس في سباقها، بفارق 0.24 ثانية عن الجورجية آنا نيزهارادزه Ana Nizharadze. وبينما لم يتضح ما فعلته ألونسو لإثارة غضب القاطنين في القرية الأولمبية التي تستوعب حوالي 14,250 رياضيًا، فقد أخبرت اللجنة الأولمبية الباراغويانية صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن ألونسو جعلت زميلاتها يشعرن بعدم الراحة.

تصريحات اللجنة الأولمبية

قبل إعلان الرياضية الشابة على إنستغرام، قالت رئيسة اللجنة الأولمبية الباراغويانية لاريسا شيرير Larissa Schaerer، وهي لاعبة تنس سابقة مثلت بلدها في أولمبياد 1992: “وجودها يخلق جوًا غير مناسب داخل فريق باراغواي. نشكرها على اتباع التعليمات، حيث كان بمحض إرادتها ألا تقضي الليلة في القرية الأولمبية”.

مستقبل غير مؤكد ووداع مؤثر

بالرغم من تلميحها لاعتزالها الرياضة، فإن مستقبل ألونسو يظل غير مؤكد حيث تركت الباب مفتوحًا لاحتمال العودة. وقالت على إنستغرام: “السباحة: شكرًا لكِ على السماح لي بالحلم، علمتني القتال، المحاولة، المثابرة، التضحية، والانضباط وأكثر من ذلك. لقد أعطيتكِ جزءًا من حياتي ولا أغير ذلك لأي شيء في العالم لأنني عشت أفضل تجارب حياتي، لقد منحتني آلاف الأفراح، أصدقاء من دول أخرى سأحملهم دائمًا في قلبي، وفرصًا فريدة. إنه ليس وداعًا، بل أراك قريبًا.”

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