رفع الأثقال للنساء: كيف تعزّز الصحة ويمنع هشاشة العظام؟

العديد من الرياضيات يعتبرن تدريب رفع الأثقال أقل أهمية بين التمارين بالمقارنة مع الرياضيين الرجال، ولكن رفع الأثقال مهم للنساء بسبب مساهمته في منع الإصابات ومنع هشاشة العظام عن طريق زيادة كثافتها. تابعوا هذا المقال مع الدكتورة فرح الخياط من برنامج “بيوتيك” الذي يعرض عبر “السومرية” للحديث أكثر عن أبرز المعلومات التي تتعلق بموضوع رفع الأثقال للنساء.

رفع الأثقال للنساء

رفع الأثقال للنساء، هل هي حقًا حقيقة؟ أم أن هناك بعض الخرافات في هذا الأمر؟ هذا ما سنشير إليه من خلال ما يأتي:

أحيانًا الخرافات هي ما تجعل النساء اللواتي يمارسن رفع الأثقال أقل من الرجال، والأسطورة الأكثر شيوعًا هي أن أنشطة مثل رفع الأثقال تزيد كتلة العضلات مما يؤثر سلبًا على المظهر الخارجي للنساء، أيّ أنها تُسبب مظهر رجولي لهنّ، كما أن لدى النساء يوجد تركيز تستوستيرون أقل بما يقارب 15-20 مرة من الرجال، ومع مرور الوقت قد تظهر زيادة في مستوى هرمون التستوستيرون وكذلك زيادة في كتلة العضلات لديهنّ، ولكن هذه الزيادة تعتمد على:

مستوى التستوستيرون الأولي للمتدربة.

الخبرة في ممارسة رفع الأثقال.

حدة التدريب.

رفع الأثقال للنساء: عوامل مؤثرة

من أجل زيادة كتلة العضلات بشكل حقيقي من الضروري معرفة العوامل التي قد تساهم في التأثير عليها، والتي من أبرزها:

وجود تركيز عالي من هرمون التستوستيرون.

استهلاك الكثير من البروتين خلال النهار.

الحصول على وتيرة تدريب روتيني لرفع الأثقال لا تقل عن ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع أو أكثر، وبفترة راحة قصيرة بين تدريب وآخر وغير ذلك.

الجدير بالذكر، أن درجة التحسن بعد تدريب رفع الأثقال للنساء تساوي الزيادة التي تحدث لدى الرجال، وفي المجمل الزيادة لدى الرجال تكون أكبر بسبب كتلة العضلات وكمية هرمون التستوستيرون الأعلى بكثير منها لدى النساء.

حقائق عن رفع الأثقال للنساء

ومن أهم الحقائق الأخرى التي يجب معرفتها بما يخص رفع الأثقال للنساء، بحسب الدكتورة فرح الخياط من برنامج “بيوتيك” ما يلي:

النساء الرياضيات يعتبرن تدريب رفع الأثقال أقل أهمية من الرجال الرياضيين، ووفقًا للعديد من المدربين فإن رفع الأثقال أقل أهمية للنساء منه للرجال.

الرياضيون الذين يمارسون رفع الأثقال بوتيرة أكبر يعتقدون أن ذلك ضروري لمجالهم الرياضي، مع أن رفع الأثقال لا يرتبط بالقدرة التنافسية.

النساء الرياضيات يثقن بشكل أقل بتدريبات رفع الأثقال للنساء من الرجال الرياضيين.

الرجال الرياضيون أكثر تركيزًا وقدرة على المنافسة في حين أن النساء أكثر تركيزًا على الهدف.

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