يوليو 29, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

بتهمة المحتوى الهابط.. السجن 3 أشهر بحق مطربة سورية

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فى :شؤون المرأة
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بتهمة المحتوى الهابط.. السجن 3 أشهر بحق مطربة سورية

افاد مصدر قضائي، اليوم الاثنين، بإصدار حكم بالسجن 3 أشهر بحق المطربة السورية انجي فرح.

وذكر المصدر، أن “القضاء اصدر حكما على المدانة رحاب محمد، الملقبة بـ(انجي فرح) سورية الجنسية تعمل مطربة، بالسجن البسيط لمدة ثلاثة اشهر ويوم واحد”.

واضاف ان “قرار السجن صدر عن تهمة المحتوى الهابط بعد نشر صور وفديوهات على التواصل الاجتماعي تتضمن اقوال فاحشة ومخلة بالحياء والآداب العامة”.

يذكر ان مصدر بوزارة الداخلية العراقية ، كان قد افاد يوم امس الاحد، بإلقاء القبض على المطربة السورية انجي فرح بتهمة المحتوى الهابط.

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