ندى كوسا تتوج بلقب ملكة جمال لبنان

تُوّجت ندى كوسا، بلقب ملكة جمال لبنان، وذلك خلال حفل ضخم أقيم مساء السبت، عقب أن تنافست مع 14 شابة من مختلف أنحاء البلاد.

وتبلغ كوسا من العمر 26 عاما، وتنتمي إلى بلدة رحبة في قضاء عكار.

ووفقا لتقارير إعلامية محلية، فقد حصلت على لقب الوصيفة الأولى، ساره لينا بوجودة، البالغة من العمر 19 عاماً، في حين كان لقت الوصيفة الثانية من نصيب غاييل باليان، البالغة من العمر 25 عاماً.

ندى كوسا

وتحدثت المشتركات عن قصصهن، في إشارة منهن إلى قوة المرأة وقدرتها على تجاوز الصعوبات. وحضر الحفل العديد من الوجوه الإعلامية والشخصيات المعروفة، من أبرزها وزير السياحة اللبناني، وليد نصار، وملكة جمال لبنان السابقة والوصيفة الأولى ل‍ملكة جمال العالم، ياسمينا زيتون.

وجرى خلال الحفل تكريم بعض الشخصيات النسائية في البلاد، مثل ملكة جمال الكون لعام 1971، جورجينا رزق، والإعلامية ريا أبي راشد، والممثلة رزان جمال، والعارضة نور عريضة.

وأحيت الفنانة اللبنانية إليسا الحفل، من خلال ظهورها 3 مرات، وقالت: ” كل امرأة يجب أن تبحث عن القوة بذاتها (في داخلها).. وهي سر استمرارها”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية