أحذروا الألوفيرا.. رغم فوائدها إلا أنها لا تناسب الجميع!

أحذوار الألوفيرا.. رغم فوائدها إلا أنها لا تناسب الجميع!

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية اليوم، الأحد، عن حظر استخدام صبار الألوفيرا لأغراض تحسين البشرة دون الحصول على وصفة طبية.

وأكدت الإدارة على أن الصبار، الذي يعتبر نبات عصاريا ينمو في إفريقيا وشبه الجزيرة، يحتوي على مواد مختلفة مثل السكريات والفيتامينات والمعادن والإنزيمات.

ووفقا للتقارير، يتميز صبار الألوفيرا بخصائص مضادة للالتهابات والفيروسات والمطهرات، لكنه قد يكون غير مناسب لبعض الأشخاص نظرا لعدم وجود دراسات سريرية صارمة تثبت فعاليته وسلامته بشكل عام.

وأوضح أوليفر غروندمان، أستاذ الكيمياء الطبية في جامعة فلوريدا، أن التركيبات الهلامية للصبار لا تحتاج إلى موافقة إدارة الغذاء والدواء، مما يجعلها تباع كمستحضرات تجميل دون تقييم دقيق لسلامتها وفعاليتها.

وفي ختام تصريحاته، دعا غروندمان إلى ضرورة التحقق من مصدر وجودة المنتجات التي تحتوي على صبار الألوفيرا قبل الاستخدام، لتجنب أية تفاعلات سلبية محتملة مع البشرة.

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