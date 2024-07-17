في داخل المحكمة.. 3 محاميات ينصبن كمين لزميلتهن داخل “حمام” السيدات ويقطعن ثلاثة أوتار من يدها

تعرضت محامية مصرية للاعتداء داخل محكمة الإسكندرية، من قبل محاميات أخريات باستخدام سلاح أبيض، ما سبب لها إصابة بالغة باليد.

واتهمت المحامية “أميرة طارق” 3 محاميات أخريات باستدراجها إلى “حمام” في محكمة الإسكندرية واعتدائهن عليها باستخدام آلة حادة “كاتر” ما سبب لها إصابة بالغة بيدها اليسرى وعجز جزئي بها.

وقالت المحامية إنها تتعرض للتنمر والسب والقذف على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من المحاميات الأخريات على مدار عام ونصف، ما دفعها لتقديم شكوى ضدهن للنقيب العام، ويبدو أن الشكوى ضد المحاميات دفعتهن إلى الانتقام منها بهذه الطريقة الغريبة.

وقالت المحامية لوسائل إعلام محلية، إن إحدى المعتديات عليها كانت صديقتها، وإن إحداهن اتصلت بها أثناء تواجدها في المحكمة وطلبت منها الحضور إلى حمام السيدات بالمحكمة لمساعدتها في حل مشكلة تعرضت لها، لتفاجأ لدى وصولها إلى الحمام بتواجد المحاميتين الأخريين، وإغلاقهن باب الحمام للاستفراد بها في كمين منصوب لها مسبقا، ثم بدأن في الاعتداء عليها باستخدام “كاتر”، بينما كانت تصرخ من دون أن ينقذها أحد.

وخضعت المحامية لجراحة في اليد المصابة أمس الأول، وقالت إن الحادث تسبب لها في عجز جزئي، وإن النقابة تكفلت بتكاليف الجراحة التي خضعت لها.

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