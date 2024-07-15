شاكيرا تثير السخرية.. بعد حفلها “الغريب” في نهائي كوبا أمريكا!

أحيت الفنانة الاستعراضية شاكيرا حفلا غنائيا بين شوطي لقاء الأرجنتين وكولومبيا اليوم الاثنين، في نهائي “كوبا أمريكا 2024” على ملعب “هارد روك” في مدينة ميامي الأمريكية.



وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي، والـ16 في تاريخه، عقب فوزه 1-0 على كولومبيا بهدف لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 112 (الشوط الإضافي الثاني).

وأدت شاكيرا بعض أغانيها المميزة لمدة 25 دقيقة، وأبرزها “بونتيريا”، الأغنية الرسمية لكوبا أمريكا 2024، لكنها واجهت العديد من الانتقادات بسبب تأخير المباراة.

Shakira, Arjantin – Kolombiya Copa America finalinin devre arasında konser verdi. pic.twitter.com/i3Rf1jhJ9I — Onedio (@onediocom) July 15, 2024

وكانت صافرة بداية المباراة تأجلت لمدة ساعة ونصف في ظل أعمال الشغب والاشتباكات بين الجماهير والأمن، نتيجة اقتحام عدد من الجماهير المدرجات دون تذاكر.

وسخر البعض من شاكيرا بسبب أداء بعض الأغاني باللغة الإنجليزية، بينما يتحدث سكان كولومبيا والأرجنتين اللغة الإسبانية.

كما سخر كثيرون من سؤال شاكيرا عن مواطنيها الكولومبيين في الحفل “أين جماهير كولومبيا؟!”، ليرد البعض على منصات التواصل الاجتماعي بصور تظهر محاولات الجماهير دخول ملعب المباراة من فتحات التكييف، نظرا لعدم امتلاكهم تذاكر.

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