يوليو 15, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

بيوم زفافها.. مصرع عروس مع اسرتها بحادث سير

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فى :شؤون المرأة
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بيوم زفافها.. مصرع عروس مع اسرتها بحادث سير

توفيت شابة سعودية مع أفراد أسرتها، قبل ساعات من حفل زفافها، نتيجة حادث سير وقع في منطقة الجوف، شمال غربي المملكة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الشابة همس الشراري لقيت مصرعها برفقة والديها وشقيقها في الحادث المأساوي.

وأعرب رواد منصة “إكس” عن حزنهم الشديد لخبر وفاة الأسرة، التي تضم الأب بسام الشراري، وزوجته أماني، وابنهما بتال، وابنتهما همس، في هذا الحادث المأساوي.

وأشار المستخدمون إلى أن هذا الحادث يعيد إلى الأذهان حادثة مماثلة وقعت في نفس المكان قبل سنوات.

وتداول المستخدمون بطاقة الدعوة التي أرسلتها الأم لأقاربها وصديقاتها لحضور حفل عقد قران ابنتها همس، والذي كان مقررًا يوم الأحد.

كما نشر أبناء المنطقة خبر إقامة صلاة الجنازة على العائلة في جامع الإيمان بطبرجل.

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