يونيو 23, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

بعد حفلها في ألمانيا.. نجوى كرم تظهر مع زوجها للمرة الأولى!

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فى :شؤون المرأة
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بعد حفلها في ألمانيا.. نجوى كرم تظهر مع زوجها للمرة الأولى!

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنانة اللبنانية نجوى كرم، برفقة زوجها في أول ظهور رسمي لهما معا، عقب حفلها الأخير في ألمانيا.

الصورة التقطت بمناسبة حضورها حفلا على مسرح “أوبيرهاوزن”، حيث جذبت انتباه المتابعين وأثارت حماسهم وتفاعلهم على نطاق واسع.

في الصورة، ظهرت نجوى كرم وهي تتوسط زوجها، رجل الأعمال عمر الدهماني، فيما كانت الفنانة أصالة برفقة زوجها فائق حسن في نفس الإطار، ما أثار تكهنات واسعة حول تأكيد العلاقة الزوجية للمغنية اللبنانية بطريقة غير مباشرة.

يذكر أن نجوى كرم لم تؤكد رسميا زواجها في أي تصريحات صحفية حتى الآن، على الرغم من التقارير التي تداولتها عدة مصادر منذ عام 2021.

ومن المقرر أن تستمر نجوى كرم في جولتها الفنية الخارجية، حيث تحيي حفلها الثاني اليوم في السويد، قبل أن تشارك في فعاليات مهرجان “موازين” في المغرب الخميس القادم.

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