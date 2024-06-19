علامات تدل على الحمل بولد اتبعتها النساء قديماً

من أكثر الأشياء التي تثير اهتمام العديد من النساء الحوامل هي معرفة ما إذا كُن ينتظرن ولداً أو فتاة، ولكن لن يحدث ذلك حتى الشهر الخامس عندما يستطيع الطبيب معرفة نوع الجنين عن طريق الموجات فوق الصوتية، ولكن يبدو أيضاً أن هناك بعض العلامات التي قد تشير أو تجعل الأمهات الحوامل يخمن ما إذا كان الجنين ولداً أم فتاة، لذلك فيما يلي وفقاً لموقع “بولد سكاي ” علامات تشير إلى أن المرأة حامل بصبي، والتي لم يؤيدها الأطباء علمياً؛ إذ تبقى مجرد تكهنات تتداولها النساء.

1. شعر لامع وبشرة نقية

تخضع الحوامل للعديد من التغيرات الجسدية المختلفة خلال فترة الحمل ومن المعتقد أن النساء اللواتي يلدن أطفالاً ذكوراً يملن إلى ظهور بثور أقل وبشرة أكثر نقاءً خلال فترة الحمل كما أن الشعر أيضاً قد يبدو أفضل وأكثر سمكاً ولمعاناً.

ويعتقد أيضاً بأن النساء اللواتي يعانين من مشاكل جلدية مختلفة مثل حب الشباب خلال المراحل الأولى من الحمل من المرجح أن يكون لديهن فتاة.

ويجب الانتباه إلى أن هذا الأمر لم يتم إثباته علمياً، لأن هرمونات الحمل تتغير باستمرار لتؤثر بدورها على الحامل وشعرها وبشرتها.

2. سرعة نمو الشعر

يقال إن النساء الحوامل بأولاد يعانين من نمو أسرع للشعر، خاصة على الساقين، لذلك إذا لاحظتِ أن شعر جسمك ينمو بشكل أسرع من الطبيعي أو عندما يظهر في أجزاء أخرى لم يكن لديها فيها شعر تقريباً، فهذا يعني أنك حامل بصبي.

3. برودة الأطراف

عندما لا تكون يداك وقدماك باردتين في العادة، ثم تشعرين بذلك فجأة، فقد تكون هذه علامة على الحمل بصبي ومع ذلك، فإن برودة القدمين والأيدي يمكن أن تكون أيضاً بسبب المناخ البارد، أو ضعف الدورة الدموية، لذا حاولي التحرك لفترة من الوقت لمعرفة ما إذا كانت درجة حرارة جسمك تتغير، وإذا استمرت برودة يديك وقدميك، وشعرت ببعض الأعراض الإضافية مثل الصداع والقيء والحمى راجعي طبيبك على الفور.

4.طريقة النوم

ستتغير طرق نومك كثيراً عندما تكونين حاملاً، وذلك لأن السوائل في الجسم والأوجاع والآلام سوف تجعلك تجربين الكثير من الطرق المختلفة، وقد يصبح النوم أيضاً أكثر صعوبة مع تقدم الحمل، ومع ذلك الطريقة التي تنامين بها يمكن أن تكون مؤشراً على نوع الجنين، فالنساء الحوامل اللواتي ينمن فجأة على جانبهن الأيسر غالباً ما ينجبن ولداً.

5.شكل بطن الحامل

ووفقاً للاعتقاد السائد، إذا كان البطن أثناء الحمل كبيراً ومستديراً، فمن المتوقع أنك حامل بفتاة. وعلى النقيض إذا كان البطن مدبباً ومنخفضاً، فقد تكونين حاملاً بصبي؛ حيث يميل الذكور إلى الجلوس في مستوى منخفض.

أيضاً عندما تحمل النساء بأطفال ذكور، فإنهن يكتسبن الكثير من الوزن، ولكن قد تكون الزيادة في منطقة البطن، ولن يكون لديهن وزن حول أجزاء أخرى من الجسم.

6. الخط الأسود في البطن

يعد الخط الأسود طريقة رائعة لمعرفة نوع الطفل، ويُعرف هذا الخط أيضاً باسم لينا نيجرا وهو لا يكون مرئياً دائماً، فالحامل بولد يكون الخط تحت سرتها أغمق وأكثر سواداً.

7. ثدي أكبر

عندما تحمل المرأة، فإن الجسم يخضع للعديد من التغييرات وأحد هذه التغييرات الرئيسية تحدث في منطقة الثدي؛ حيث ينمو الثديان ويمتلئان أيضاً بحليب الثدي، ولكن ما يحدث والمثير للاهتمام هو أن الثدي الأيمن يبدو أكبر من الثدي الأيسر عندما يكون الجنين صبياً.

هناك اعتقاد آخر يتعلق بثدي المرأة الحامل، وهو أنه عندما يكون الجنين صبياً، فإن الحلمتين تصبحان داكنتين، ومن ناحية أخرى، إذا لم يتغير شكلهما، فهي حامل بفتاة.

8. البول الداكن

سيخبرك لون بولك كثيراً عن حالة جسمك؛ حيث تحتاج المرأة الحامل إلى تناول كميات وافرة من الماء لتبقى رطبة أثناء الحمل، ولكن عندما تذهبين إلى الحمام تحققي من لون البول، وغالباً ما تلاحظ النساء أن لون البول الداكن يعد مؤشراً واضحاً على أنك حامل بجنين ذكر.

ومع ذلك يمكن أن يتغير لون البول بسبب تناول الفيتامينات والأدوية الموصوفة أثناء الحمل.

9. معدل ضربات القلب

إن سماع نبضات قلب الجنين تعد تجربة مذهلة، مع ذلك، انتبهي لعدد ضربات القلب في الدقيقة إذا كنتِ ترغبين في تحديد ما إذا كنتِ حاملاً بصبي أو بنت في وقت مبكر من الحمل.

إذا كان قلب الجنين ينبض بشكل أبطأ من 140 نبضة في الدقيقة، فهذا يشير إلى أنك حامل بجنين ذكر خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وقد يكون معدل ضربات قلب الفتيات حوالي 151نبضة في الدقيقة.

10. اشتهاء الأطعمة المالحة

أثناء الحمل، من الشائع أن تشتهي الحامل لبعض أنواع الأطعمة، وهذه الظاهرة تسمي بالوحم، ووفقاً لبعض المعتقدات، فإن نوع الوحم يمكن أن يحدد نوع الجنين، فمن المعتقد أنه إذا كانت الأم تشتهي الحلويات فربما يكون الجنين فتاة، ولكن إذا كانت تشتهي الأشياء المالحة، فهي تتوقع ولداً.

أيضاً يعتقد أن النساء اللواتي يحملن ذكوراً يتمتعن بشهية أكبر من النساء اللواتي يحملن إناثاً وذلك لأن النساء اللواتي يحملن الأولاد يتطلبن مستويات طاقة أكبر.

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