أديل بفستان لمصمم الزي العسكري الروسي

تعرضت المغنية البريطانية أديل لبعض الانتقادات على صفحتها على “إنستغرام” بسبب اختيارها لفستان من دار فالنتين يوداشكين للأزياء على خلفية الصراع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق كانت الخدمة الصحفية لدار الأزياء قد أشارت لوكالة “نوفوستي” الروسية إلى أنهم صمموا فستانا للمغنية أديل لتحضر فيه حفلا موسيقيا في لاس فيغاس، يوم الأحد الماضي، وبعد ظهور الفنانة بالفستان المذكور تعرضت لانتقادات عبر صفحتها على “إنستغرام” من بعض المناهضين للموقف الروسي بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وعلق أحد المستخدمين على صفحة الفنانة بالقول:”مصمم روسي؟ أديل، أنت من أعظم المغنيات، لكن هل تفهمين ما الذي تدعمينه بارتداء هذا الفستان؟”.



وسأل أحد المستخدمين الفنانة عبر صفحتها أيضا عما إذا كانت تحب ارتداء فستان من تصميم “الرجل الذي صنع الزي العسكري الروسي”، فيما سأل شخص آخر الفنانة إذا كانت “تمول” الحرب على أوكرانيا، إذ كتبت مثل هذه التعليقات باللغة الأوكرانية.

وبالرغم من بعض الانتقادات السلبية إلا أن بعض معجبي الفنانة قرروا الإشادة بالفستان المذكور، دون الإشارة إلى علاقته بروسيا.

وفالنتين يوداشكين هو مصمم أزياء روسي شهير ولد في قرية باكوفكا بضواحي موسكو عام 1963، وعام 1987 صمم مجموعته الأولى من الأزياء، وعرضت هذه المجموعة في باريس عام 1991، وفي نفس السنة تأسست دار الأزياء Valentin Yudashkin، ليصبح المصمم أول مصمم روسي يتم قبوله في نقابة الأزياء الراقية في باريس، ومنذ ذلك الحين باتت مجموعاته من الأزياء الراقية التي تصممه داره تعرض في أسابيع الموضة في باريس وميلانو وموسكو، وعام 2005 حصل يوداشكين على لقب “فنان الشعب في الاتحاد الروسي”، وتوفي في 2 مايو 2023 بعد صراع طويل مع المرض.

المصدر: نوفوستي

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية