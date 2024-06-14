جمهور حفل تايلور سويفت يتسبب بـ”هزات أرضية” في إدنبرة

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي في بريطانيا، يوم أمس الخميس، أن آلاف المعجبين الذين حضروا حفلات تيلور سويفت الموسيقية في إسكتلندا تسببوا في حدوث زلزال على بعد عدة كيلومترات من مكان الحفل في إدنبره.

وتوافد أكثر من 70 ألف معجب، المعروفون بـ”سويفتيز”، على ملعب مورايفيلد في مطلع الأسبوع لمشاهدة عروض نجمة البوب الأميركية.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن رقص المشاركين في الحفل أدى إلى تسجيل نشاط زلزالي في محطات مراقبة الزلازل على بعد 6 كيلومترات من موقع الحدث، وتكرر هذا النمط في الأمسيات الثلاث لتيلور سويفت في المدينة.

وسبق لحفلات سويفت في سياتل ولوس أنجلوس أن أدت إلى نشاط زلزالي مماثل، حيث سجلت أعلى قيمة في سياتل بلغت 2.3 درجة على مقياس ريختر.

تجدر الإشارة إلى أن جولة “العصور” لتيلور سويفت هي الأكثر ربحا في العالم، وتثير الاهتمام بسبب تأثيراتها الزلزالية اللافتة.

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