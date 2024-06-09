بعد اتهامها بالفسق والفجور.. القضاء الكويتي يخلي سبيل “حليمة بولند”

ألغت محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية الثامنة في الكويت حبس الإعلامية حليمة بولند، وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابها.

وقال المحامي الدكتور فيصل عيال، تعقيبا على الحكم عن موكلته، “دفاع جوهري تمسكنا به للمرة الأولى أمام محكمة الاستئناف حال إسناد إليه الدفاع عن الإعلامية يتعلق بالكيدية والتلفيق حيث أن المتهم الأول استحوذ على هاتف الإعلامية ودار العبث بالجهاز”.

يذكر أنه صدر في وقت سابق حكم بحبس حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار بتهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام هاتف.

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