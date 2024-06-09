امرأة مصرية تحتجز مشعوذاً فشل بطرد “عفاريتها”

أفاد موقع “القاهرة24” المصري، يوم الأحد، بأن امرأة قامت باحتجاز أحد المشعوذين بعد فشله في محاولات متكررة بطرد “العفاريت” التي تلازمها، رغم دفع أموال طائلة له لقاء خدماته.

وذكر الموقع الإخباري أن المرأة تعانى من بعض المشاكل الصحية والاجتماعية، لذلك استعانت بأحد الدجالين الذي خدعها وأوهمها بقدرته على علاجها، وأخبرها أن أحد أعدائها عمل لها عملاً وسحراً ولا بد من فكهما.

وأخبرها أن الأمر يتطلب مصاريف باهظة، فدفعت له مبالغ سلفاً، أملاً أن تجد سبيلاً للشفاء على يده، ووصل إجمالي ما استولى عليه من مبالغ 750 ألف جنيه لتكتشف في النهاية أنها ضحية عملية نصب ممنهجة.

ولاذت السيدة بأشقائها وأقاربها، واستدرجت الدجال إلى منزلها، وطلبوا منه رد المبالغ التي حصل عليها منها عن طريق النصب والخداع لينتهي الأمر ببلاغ من أحد الأشخاص لشرطة النجدة التي حضرت إلى المكان، وتم اصطحاب الجميع إلى قسم شرطة الأهرام.

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