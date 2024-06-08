صور مرعبة.. العثور على امرأة مفقودة في بطن ثعبان

هذه هي اللحظة المرعبة التي تم فيها العثور على امرأة مفقودة وقد أكلها ثعبان عملاق وهي حية بعد أن أخرجها السكان المحليون من بطن الثعبان.

اختفت فريدة، وهي أم لأربعة أطفال، تبلغ من العمر 50 عامًا، أثناء سيرها عبر الغابات لبيع الطعام في سوق محلي بالقرب من منزلها في قرية كاليمبانج بإندونيسيا، في 6 يونيو.

غرس الثعبان أسنانه في ساقها وهو يلتف حول جسدها ويخنقها قبل أن يبتلع رأسها أولاً.

وشعر نوني، زوج فريدة، البالغ من العمر 55 عاماً، بالقلق من أنها لم تعد إلى المنزل بحلول الليل وأبلغ السكان المحليين الآخرين الذين بدأوا البحث.

ووجدوا ثعبانًا ضخمًا يبلغ طوله 20 قدمًا منتشرًا في الشجيرات في اليوم التالي، مع انتفاخ كبير في معدته. ويمكن رؤية رأسه الضخم في مقطع فيديو من مكان الحادث، حيث يخرج لسانه من شفتيه.

عثر السكان المحليون على ثعبان الماموث الذي يبلغ طوله 20 قدمًا منتشرًا في الشجيرات في اليوم التالي، مع انتفاخ كبير في معدته.

واستخدم القرويون بطانية للحفاظ على تواضع فريدة أثناء إخراجها من بطن الثعبان

مع الاشتباه في حدوث الأسوأ، قام الزوج المدمر والعديد من القرويين بتقطيع الجلد السميك بساطور.

وكانت فريدة مدفونة داخل بطن الثعبان مغطى بالمخاط. تم نقلها ونقلها لدفنها دينياً في منطقة بيتو رياوا في منطقة سيدراب، مقاطعة سولاويزي الجنوبية.

قال نوني: “أنا آسف إلى الأبد لأنني تركت زوجتي تخرج بمفردها. لو كنت معها في ذلك اليوم، لما تجرأ الثعبان على لمسها.

“أشعر بالأسف على المعاناة التي مرت بها. أنا آسف لعائلتنا..’

وقال سواردي روسي، رئيس قرية كاليمبانج حيث تعيش فريدة وعائلتها: “بحث زوج الضحية عن زوجته في منطقة الغابة القريبة لأنها لم تعد إلى المنزل منذ يوم واحد”.

“لقد وجد ثعبانًا بمعدة كبيرة.” اشتبه على الفور في أن الثعبان قد أكل زوجته.

جاءت عدة قرى أخرى للمساعدة في اصطياد الثعبان

ثم ساعدته عدة قرى أخرى في اصطياد الثعبان. وعثر على جثة زوجته في بطن ثعبان. وتم نقلها إلى منزله قبل دفنها.

“لم يحدث هذا من قبل في قريتنا. لقد حذرنا الجميع من توخي الحذر عند السير عبر الغابة. يجب أن تكون المرأة مصحوبة بشخص ما.

يوجد في إندونيسيا عدد كبير من الثعابين الشبكية العملاقة في أدغالها الشاسعة والكثيفة، حيث يمكنها أن تزدهر. وخلافاً لما حدث في البلدان المجاورة في جنوب شرق آسيا، فإن التطورات الحضرية لم تحد من نموها.

وآخر حالة موثقة لإنسان أكلته أفعى كانت في عام 2022، في إندونيسيا أيضًا.

في هذه الحالة، اختفت الجهراء، 54 عامًا، أثناء جمع المطاط من مزرعة في مقاطعة جامبي قبل أن يعثر السكان المحليون المذعورون على ثعبان عملاق ممتد في مساحة خالية بين الأشجار مع انتفاخ كبير في بطنه بعد يومين صباح الأحد 23 أكتوبر.

وقال أنتو، رئيس قرية تيرجون جاجا حيث تعيش الجهراء، إنه يعتقد أن الثعبان هاجم الجهراء عن طريق عضها ثم لف نفسه حولها لخنقها. ثم تم ابتلاعها بالكامل في محنة مؤلمة كانت ستستغرق ساعتين على الأقل من رأسها إلى أخمص قدميها.

وفي عام 2018، أكل أفعى امرأة أخرى حية. اختفت وا طيبة، وهي أم لطفلين، تبلغ من العمر 54 عامًا، أثناء تفقدها حديقة الخضروات الخاصة بها في جزيرة مونا بمقاطعة سولاويسي. تم إجراء بحث ضخم من قبل السكان المحليين.

وتم العثور على صندلها ومنجلها في اليوم التالي، حيث كان هناك ثعبان عملاق ذو بطن منتفخ على بعد حوالي 30 مترًا.

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