“قدمت عرضا إباحيا دون سابق إنذار”.. أحد معجبي مادونا يرفع دعوى قضائية ضدها

ذكر موقع Page Six أن أحد معجبي المغنية الأمريكية مادونا رفع دعوى قضائية ضدها، واتهمها بتقديم “عرض إباحي دون سابق إنذار”، خلال جولة The Celebration الفنية.

تبعا للموقع فإن أحد معجبي مادونا، والذي يدعى جاستن ليبيليس، كان قد حضر حفلا للفنانة بمدينة إنغليوود بولاية كاليفورنيا، وكان مستاء من العرض الجريء أثناء الحفل، ما دفعه لرفع دعوى قضائية ضد الفنانة.

وقال ليبيليس في المذكرة التي قدمها للقضاء:”من خلال إجبار المتفرجين على الوقوف لساعات في ملاعب حارة وغير مريحة وعرض مشاهد إباحية لهم دون سابق إنذار، تظهر مادونا موقفا وقحا وعدم احترام لمعجبيها”، وأشار المدعي إلى “أن المتفرجين أجبروا على مشاهدة نساء عاريات جزئيا على خشبة المسرح” أثناء الحفل المذكور.

واتهم ليبيليس في مذكرة الدعوى أيضا مادونا ومنظمي الحفل بإطفاء مكيفات الهواء أثناء العرض الذي أقيم في الملعب، الأمر الذي جعله يشعر بالغثيان، وطالب بإعادة قيمة تذكرة الحفل أو تقديم تعويض له، مشيرا إلى أنه لم يكن سعيدا لأن افتتاح الحفل تأخر ساعة ونصف عن الموعد المحدد.

المصدر: تاس

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