يونيو 01, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

في قضية غامضة.. شرطة تكساس تعثر على جثة امرأة في فم تمساح

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
اترك تعليق
1 مشاهدات

في قضية غامضة.. شرطة تكساس تعثر على جثة امرأة في فم تمساح

ذكرت شبكة “ABC 13” أن الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية عثرت على جثة امرأة في فم تمساح، وأطلقت النار عليه لمنعه من إلحاق المزيد من الضرر بالجثة.

وذكرت ماغي بيرغر المتحدثة باسم مركز إنفاذ القانون في قسم المتنزهات والحياة البرية في تكساس في بيان لشبكة “ABC 13″، وترجمه NRT عربية، أنه “في 28 مايو، قدم حراس الصيد في تكساس المساعدة لقسم شرطة هيوستن، في انتشال جثة بشرية عثر عليها داخل فم تمساح”.

وأضافت بيرغر، “أطلق رقيب من شرطة هيوستن النار على التمساح لمنعه من إلحاق المزيد من الضرر بالجثة، وتقوم شرطة هيوستن حاليا بالتحقيق في الحادث، وسيحدد تشريح الجثة كيفية وفاة المرأة”.

يشار إلى، أن الشرطة كانت تبحث عن المرأة المفقودة بعد الإبلاغ عن اختفائها.

facebookShare on Facebook
Post Views: 6

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi