وفاة مضيفة الطيران الأطول خدمة بالعالم عن عمر 88 عامًا

توفيت بيتي ناش، صاحبة الرقم القياسي بموسوعة جينيس للأرقام القياسية لمضيفة الطيران الأطول خدمة حول العالم، وذلك عن عمر ناهز الـ88 عامًا، وذلك بحسب البيان الصادر عن شركة أمريكان إيرلاينز ورابطة المضيفين المحترفين.

وقد نشرت “شبكة سي إن إن” أن شركة أمريكان إيرلاينز قد نعت ناش في بيان نشرته على حسابها على منصة إكس، حيث قالت: “ننعى وفاة بيتي ناش، التي أمضت نحو 7 عقود في تقديم الرعاية لعملائنا في الجو. بدأت عملها في عام 1957 .



وقد نعت الخطوط الجوية الأميركية، يوم الاثنين، بيتي ناش، وهي المضيفة الجوية الأطول خدمة بالعالم، والتي قد توفيت عن عمر ناهز الـ88 عاما. وقد نشرت “أميركان إيرلاينز”، بيانها لها توضح فيه على منصة “إكس” “ننعي بيتي التي قد أمضت ما يقرب من 7 عقود في خدمة كل عملائنا”.

فيما قد بدأت المضيفة بيتي ناش مسيرتها المهنية في الطيران مع شركة أمريكان إيرلاينز وذلك خلال عام 1957، واستمرت في الخدمة حتى تقاعدها. وذلك خلال سنوات خدمتها الطويلة حيث قد شهدت بيتي ناش تطورات كبيرة بصناعة الطيران، من تحديثات في الطائرات إلى تغييرات في خدمات الركاب. لقد كانت مثالًا يحتذى به في التفاني والمهنية، حيث لم تتوقف عن تقديم أفضل الخدمات لركابها طوال تلك السنوات.

كما سبق وأن أثرت بيتي ناش في حياة الكثير من زملائها وركابها بفضل شخصيتها المتميزة وحبها لعملها، وهو ما جعلها تحصل على تقدير واسع داخل وخارج مجال الطيران.

ومسيرة ناش المهنية بدأت عبر رحلة يومية للخطوط الجوية الشرقية، وذلك بين واشنطن العاصمة وبوسطن عاصمة ولاية ماساتشوستس، وذلك حتى تتمكن من العودة لمنزلها كل ليلة لرعاية ابنها، بحسب ما نشرته صحف أمريكية.

وقد دخلت ناش موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عام 2022 لتكون أطول مضيفة طيران خدمة حول العالم، حيث بدأت رحلتها العملية في عام 1957.

كما سبق وأن أعلنت رابطة المضيفات المحترفات “APFA” ، وهي النقابة التي تمثل مضيفات الخطوط الجوية الأميركية، في بيان سمي إن المضيفة ناش قد أثرت على الكثيرين بتفانيها في العمل.

وناش بدأت حياتها العملية بالتحديد في الـ4 من شهر نوفمبر لعام 1957 وذلك مع شركة إيسترن ايرلاينز فى واشنطن. وقد حلقت معها مراسلة سى إن إن فى رحلتها اليومية فى عام 2016، من مطار ريجان واسنطن الوسكنة لبوسطن لوجان على متن طائرة الخطوط الأمريكية. وصرحت المضيفة ناش التى كانت فى الـ80 من عمرها فى هذا الوقت، إن رومانسية وكذلك سحر الطيران قد جذبتها منذ البداية لعملها.

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