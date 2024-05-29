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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

لحصولها على درجات سيئة.. امرأة تترك ابنتها المراهقة على حافة طريق سريع

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فى :شؤون المرأة
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لحصولها على درجات سيئة.. امرأة تترك ابنتها المراهقة على حافة طريق سريع

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن امرأة إيطالية تركت ابنتها المراهقة على حافة طريق سريع في روما بسبب حصولها على درجات سيئة في مادة اللغة اللاتينية.

وقد عثرت دورية للشرطة على الفتاة، البالغة من العمر 16 عاما، بعد ظهر الإثنين وهي تسير على حافة الأوتوستراد في العاصمة، الذي عادة ما يكون مزدحما، مما عرض حياتها للخطر.

ووفقا لما نقلته وسائل الإعلام المحلية، نقل عناصر الشرطة الفتاة إلى مركزهم. وأوضحت الفتاة للشرطة، حسبما أوردت صحيفة “لا ريبوبليكا”: “لقد تشاجرنا لأنني حصلت على علامة سيئة في اللغة اللاتينية، وأجبرتني أمي على النزول من السيارة”.

وذكرت صحف إيطالية أن الفتاة طالبة جيدة، وتعد علامتها في هذه المادة استثناء.

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