مصرع طالبة بحادث سير “غريب”

كشفت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، عن مصرع طالبة لبنانية بعد سقوطها في فجوة بأرضية حافلة مدرستها؛ ما أدى لدهسها من الحافلة نفسها، بحادث مروع هز مدينة طرابلس.

والطالبة تدعى نسرين عز الدين وتبلغ من العمر 13 عامًا وهي من منطقة سكان باب الرمل بمدينة طرابلس.

وبحسب مصادر، فإن الطالبة استقلت الحافلة من المدرسة عائدة إلى منزلها، إلا أنها سقطت من فتحة بأرضية الباص المهترئة، لتقع تحت العجلات.

وأشارت الى أن الطالبة لم تلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال، بل تم نقلها وهي في حالة حرجة إلى أحد المستشفيات، لتفارق الطفلة الحياة متأثرة بجروحها.

وأكدت المصادر أن قوات الأمن ب‍طرابلس أوقفت سائق الحافلة، وأحالته للتحقيق بتهمة القتل الخطأ والإهمال.

وبعد تداول تفاصيل الحادث على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، عبر نشطاء عن حزنهم لوفاة الطفلة، واصفين الحادث بالغريب، ومعربين عن تعاطفهم مع عائلتها.

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