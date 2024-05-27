أشياء لا ينبغي التخلص منها في حوض المطبخ.. اسباب وحلول

في بعض الأحيان، نرمي بقايا المأكولات في المجلى عندما ننظف الأطباق وأواني الطبخ. لكن بعض أنواع المأكولات والسوائل تسد الأنابيب وتسبب مشكلة كبيرة في مطبخك. شاركت مجموعة من خبراء المكونات المنزلية التي يمكن أن تؤدي إلى انسداد أحواض المطبخ ولا يجب أن ترميها أبدًا في المجلى.

– الزيت

الزيت هو العدو رقم واحد للأنابيب. على الرغم من أنه سائل، إلا أنّه يتصلّب بسرعة ولا يمكن صرفه مثل السوائل الأخرى. للتخلص من الزيت، ضعه باردًا في عبوات بلاستيك واحكم إغلاقها قبل رميها في النفايات. أي نوع زيوت يساهم في سدّ أنابيب الصرف، مثل المايونيز، صلصات السلطة، الزبدة ودهون اللحوم. في حال تسرّب بعض الزيت في المجلى، إفتح الماء الساخن لبضع دقائق لمنع تجمد الدهون.

– الرز والمكرونة

لا ترمي المأكولات الغنية بالنشاء في المجلى مثل قشور البطاطاس والأرز والمعكرونة. يزيد حجم هذه المأكولات عند تعرّضها للماء، فتتجمع في الأنابيب وتسدها.

– الطحين

عندما يمتزج الدقيق بالماء، يصبح لزجا ولاصقا. يتراكم الدقيق على جوانب الأنابيب ويلتقط أيضًا مأكولات أخرى عند مرورها. مع الوقت، سوف تكبر الكتلة وتصبح صلبة جدًا فتسد التمديدات الصحية.

– البن

يُستخدم البن لإزالة الروائح الكريهة في المجلى، لكنّه يتجّمع في الأنابيب ويسدّها. للتخلص من البن، استخدمه في الزرع وامزجيه مع التراب. يحتوي البن على نسبة عالية من النيتروجين، وهو معدن يساعد نمو الخضروات والنباتات.

– المناديل الورقية

المناديل الورقية لا تتحلّل فعلياً وتبقى عالقة في الأنابيب وتسبب انسدادها. يجب أن تعتبروها نفايات صلبة.

سلّة المهملات هي المكان المناسب، وهذا ينطبق على كلّ أنواع المناديل سواء كانت تستعمل مرة واحدة أو أكثر.

– اللاصقات على الفواكه والأوعية

قد نقول إنَّها صغيرة ولا تخلق أي مشكلة، وهذا خطأ، فالمشكلة مع اللاصقات أنّها يمكن أن تلتصق داخل الأنابيب بكلّ سهولة. كما أنَّ اللاصقات مصنوعة من مواد تأخذ الكثير من الوقت كي تتحلّل.

انزع اللاصقات على الفواكه أو الأوعية وارمها في النفايات حيث يجب أن تكون.

– أعقاب السجائر

عندما يمتص الفلتر الموجود في أعقاب السجائر الماء، فهو يتمدد. كما أن أعقاب السجائر لا تتحلل أبداً، وهي تحتوي مواد كيميائية مؤذية مثل “النيكوتين” الذي قد يلوث الماء.

استخدم منفضة سجائر مليئة بالرمل من أجل الرماد. ثم انقع أعقاب السجائر في الماء كي تتجنب حدوث حريق، ثم ارمها في سلة المهملات.

– قشر البيض

إذا سحقت قشور البيض إلى قطع صغيرة جداً فهذا لا يعني أنها ستمرّ عبر الأنابيب. هذه القطع الصغيرة يمكن أن تعلق الواحدة بالأخرى وتتسبب بانسداد كارثي.

استعمل قشر البيض في النباتات كسماد أو قشر البيض المسلوق مباشرة في سلة المهملات.

وصفات منزلية لحل مشكلة انسداد حوض الجلي بفاعلية:

غليان الماء: وهذا أسهل الحلول وأقلها تكلفةً على الإطلاق مما يعطيه الأولوية لتجربته أولًا، لذا ضع وعاء ماء على الموقد واتركه ليغلي وخلال انتظارك لغليان الماء أزيل أكبر كمية ممكنة من الماء الراكد في حوض الجلي مستخدمةً كوبًا صغيرًا، ثم صب الماء المغلي في الحوض وانتظروا، فإذا تراكم الماء في الحوض دون أن يتحرك الانسداد اتركه ليبرد ثم تخلص منه وعاود المحاولة عدة مرات حتى يتحرك الانسداد، وبحسب خبراء النظافة هذه الطريقة تناسب معظم أنواع الانسدادات.

محلول الخل وصودا الخبز: بعد إزالة الماء الموجود في الحوض اسكب كوبًا من صودا الخبز في المصرف وأتبعه بكمية مساوية له من خل التفاح، سيتفاعل المحلول بعد ذلك ويفور ثم يهدأ، انتظر 15 دقيقةً، ثم شغل الماء الساخن للتحقق من زوال الانسداد، وكرر العملية إن لزم الأمر.

مزيج صودا الخبز والملح: تُحضر هذه التركيبة بخلط نصف كوب من الملح مع كوب من صودا الخبز يترك لعدة ساعات في مصرف حوض الجلي، ثم اغسل الحوض بماء مغلي للتأكد من نجاح فتح الانسداد.

قد لا يمكن إزالة الانسدادات الشديدة باستخدام أي من الطرق المنزلية. فإذا لاحظت استمرار بطء التصريف أو انبعاث روائح كريهة من البالوعة، فقد يكون ذلك علامة على تراكم طويل الأمد سيستمر في منع تدفق الماء. في هذه الحالة، من الأفضل الاتصال بمحترف موثوق لحل المشكلة نهائيًا.

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