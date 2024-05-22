ما هو الحمل الهاجر.. وهل يمكن الوقاية منه؟

الحمل الهاجر أو الحمل خارج الرحم هو حالة نادرة تحدث عندما تنغرس البويضة المخصبة خارج الرحم، غالبًا في إحدى قناتي فالوب. في الحالات الطبيعية، تنتقل البويضة المخصبة عبر قناة فالوب وتزرع في جدار الرحم لتنمو وتتطور. أما في حالة الحمل الهاجر، فإن البويضة لا تصل إلى الرحم وتبدأ بالنمو في مكان غير مناسب.



أسباب الحمل الهاجر

تتنوع أسباب الحمل الهاجر وتشمل:

مشاكل في قناتي فالوب: انسداد أو تلف في القناة نتيجة لالتهاب أو جراحة سابقة.

التهابات الحوض: العدوى المنتقلة جنسيًا مثل الكلاميديا والسيلان يمكن أن تسبب التهابًا يؤدي إلى انسداد القناة.

التدخين: يزيد التدخين من خطر الحمل الهاجر.

التلقيح الصناعي: بعض إجراءات التلقيح الصناعي تزيد من احتمالية حدوث الحمل الهاجر.

التاريخ الطبي: النساء اللواتي عانين من حمل هاجر سابق أو جراحة في الحوض هن أكثر عرضة لتكرار الحالة.

الأعراض

قد تتشابه أعراض الحمل الهاجر مع أعراض الحمل الطبيعي في البداية، ولكنها تتضمن أيضًا:

ألم في البطن: يمكن أن يكون حادًا أو مستمرًا.

نزيف مهبلي: يختلف عن الدورة الشهرية العادية.

دوخة وإغماء: نتيجة للنزيف الداخلي.

ألم في الكتف: قد يكون علامة على النزيف الداخلي الذي يهيج العصب الحجابي.

التشخيص

لتشخيص الحمل الهاجر، يقوم الطبيب بعمل:

فحص الموجات فوق الصوتية: لرؤية مكان انغراس البويضة.

اختبارات الدم: لقياس مستويات هرمون الحمل (HCG) ومقارنتها مع المستويات الطبيعية للحمل.

العلاج

يعتمد العلاج على حجم ومكان الحمل الهاجر وتشمل الخيارات:

الأدوية: مثل الميثوتريكسيت الذي يساعد على امتصاص أنسجة الحمل غير الطبيعي.

الجراحة: لإزالة الحمل الهاجر، قد تكون الجراحة بالمنظار (عملية صغيرة يتم فيها عمل شقوق صغيرة) أو جراحة تقليدية في الحالات الأكثر تعقيدًا.

الوقاية

لا يمكن دائمًا الوقاية من الحمل الهاجر، ولكن يمكن تقليل المخاطر من خلال:

تجنب العدوى المنقولة جنسيًا: باستخدام الواقيات الذكرية وإجراء الفحوصات الدورية.

التوقف عن التدخين: مما يقلل من خطر حدوث مشاكل في قناتي فالوب.

الرعاية الطبية الجيدة: خصوصًا بعد أي جراحة في منطقة الحوض.

الحمل الهاجر هو حالة طبية خطيرة تحتاج إلى تدخل طبي فوري. يمكن أن تكون له عواقب وخيمة إذا لم يتم التعامل معه بسرعة. لذا، يجب على النساء اللواتي يعانين من أعراض غير طبيعية خلال الحمل التواصل مع مقدمي الرعاية الصحية للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين.

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