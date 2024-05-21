ليلى عبد اللطيف: 4 شخصيات عراقية معروفة حياتهم في خطر

قالت المنجمة ليلى عبد اللطيف، اليوم الثلاثاء، إن هناك 4 شخصيات عراقية معروفة حياتهم في خطر، فيما لفتت الى عدم معرفتها بحادث الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي رغم توقعاتها العام الماضي بوفاة احد القادة البارزين في المنطقة بسقوط “مروحية”.

وذكرت عبد اللطيف في حوار متلفز، أن “العراق امام مرحلة تغيير كبير على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني وستكون لديه فرص اقتصادية تخطف الانظار”، لافتة الى أن “الحكومة العراقية ستعدل سلم رواتب الموظفين مطلع العام 2025”.

وأضافت إن “هناك شخصية كردية سيلمع اسمها قريباً في العراق وسيلعب دوراً في قصة العلاقات بين بغداد و اربيل”، مشيرة الى أن “العراق مقبل على حدث ايجابي كبير بمباركة السعودية وقطر ومصر”.

وتابعت،: “إنني توقعت اغتيال الرئيس اليمني الاسبق علي عبد الله صالح لكنني لم اعلم بحادث الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي”، مبينة: “توقعت سقوط طائرة لكنني لم اعلم انها ايرانية ومتى ستسقط”.

وأكملت،: “كما توقعت نجاح مونديال قطر وصعود منتخب عربي للمربع الذهبي لكأس العالم ومصالحة العرب مع سوريا”، مبينة ان ” 4 شخصيات عراقية معروفة حياتهم في خطر”.

وتحدثت ليلى عبداللطيف، يوم رأس السنة الماضية، عن مجموعة من التوقعات المتباينة، التي أثارت الجدل حينها.

ومع سقوط طائرة الرئيس الإيراني، عاد الجدل حولها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في توقعات ليلى عبد اللطيف آنذاك، أن “هناك طائرة ستشغل العالم ولن ينجو منها أحد في الأشهر الأولى من هذه السنة، والعالم سيبقى مع الإعلام تحت الصدمة لمعرفة ظروف وأسباب سقوط هذه الطائرة”، وبعد حادثة مروحية الرئيس الإيراني، اتهمها البعض بـأنها “تعمل مع مخابرات وجهات دولية”، فيما نفت عبد اللطيف تلك المزاعم بالقول: “افتراء وحسد عيشه”.

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