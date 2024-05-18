فيديو “مثير” لروان بن حسين وأبو هشيمة.. هل سيتم الإعلان عن ارتباطهما؟

أثارت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين الجدل بعد ظهورها برفقة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة خلال حفل زفاف الفنانة المصرية ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، الذي أقيم، أمس الجمعة، في أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة.

والتقطت عدسات المصورين مجموعة من الصور والفيديوهات التي ظهرت خلالها روان بن حسين وهي تتحدث مع أبو هشيمة بطريقة رومانسية، حيث حرصت على الجلوس بجواره طيلة الحفل.

روان بن حسين مع بوهشيمه

جم كان عمرها لما صار عندها مليون احد يذكرني ؟ 😎 pic.twitter.com/Am4lnTiZTy — علي الرندي (@ali_alrandi) May 18, 2024

وما زاد من الشكوك هو مشاركة روان بن حسين صورا وفيديوهات جمعت بينها وبين أبو هشيمة عبر حسابها الشخصي على “سناب شات”؛ الأمر الذي يشير إلى أنه ربما سيتم الإعلان قريبًا عن ارتباطها برجل الأعمال الشهير المعروف بزيجاته من الوسط الفني.

وكان أحمد أبو هشيمة انفصل عن زوجته السابقة الفنانة ياسمين صبري قبل عامين، دون الكشف عن سبب الانفصال؛ إذ علق على ذلك قائلا: “كل الاحترام والتقدير والمعزة لياسمين، ثانياً حياتنا الشخصية مستحيل أتكلم فيها لأنها مش شخصية ليا لوحدي، فيه طرف تاني فيها.. شفت تعليقات الناس.. هنعمل ايه؟ خلاص احنا في عصر السوشيال ميديا”.

وتابع رجل الأعمال المصري: “ياسمين إنسانة محترمة وانفصلنا بهدوء واحترام وده الطبيعي المفروض يحصل سواء مني أو منها.. نفس الكلام اللي بيتقال في الجواز والطلاق بيتقال في كل حاجة تانية.. هرد على ايه ولا ايه مش حنقدر في السوشيال ميديا الرد على كل شيء يكتب في جزء من الثانية”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية